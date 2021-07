Bu akşam Bodrum'da, bu yaza damgasını vuracak bir davet gerçekleşecek! 117 milyar doları bulan servetiyle dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault'un gelini, Rus model Natalia Vodianova, kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dünyanın önemli şehirlerinde düzenlediği galasını, bu kez Bodrum'da gerçekleştirecek. Evet, yanlış okumadınız… Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın, yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesi bu akşam Bodrum Villa Maçakızı'nda gerçekleşecek. Bodrum'a demirlemiş 80 metrelik tekneler, havada uçuşan helikopterler bu yüzdenmiş meğer! Dünya jet-set'inden ve Rus oligarklardan oluşan yaklaşık 200 davetli gala için Bodrum'a gelmiş.







DAVETİYELER 25 BİN EURO

Galanın davetiyeleri, çift başına 25 bin Euro'dan satılıyor. Yaklaşık 50 Türk de, dünya jet-set'iyle birlikte bu akşamki galada boy gösterecek. Bu arada parası cebinde galaya davet edilmeyi bekleyenlerin, hatta para vermeden galaya gitmenin yollarını arayanların da olduğu kulağıma geldi! Türk sosyetesinden kimler galaya katılmayı başaracak bilmiyorum ama Natalia Vodianova'nın, dünyada büyük ses getiren galasının Bodrum'da yapılması, Bodrum'un artık dünya jet-set'inin tatil adreslerinden biri olduğunun en güzel göstergesi…





İki yıldır Maxx Royal Kemer'in reklam yüzü olan Natalia Vodianova, engelli çocukların oynayabileceği oyun alanları açılması için 2004 yılında The Naked Heart Foundation'u kurdu.





Natalia Vodianova'nın bu akşamki galadaki destekçisi, dünyaca ünlü mücevher markası Chopard'ın sanat yönetmeni ve eş başkanı olan Caroline Scheufele.







ESKİ SOYADINA GERİ DÖNDÜ

23 yaşında Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden, Cem Boyner'in küçük kızı Emine Kürşat'ın evliliğinin sallantıda olduğunu, 7 Haziran 2021'de ilk bu köşede okumuştunuz. Kızının evliliğini kurtarmak için Cem Boyner de devreye girmişti ama işe yaramadı; 9 yıllık evlilik haziran sonunda tek celsede bitti. Üç yaşındaki kızı Şira ile Ayvalık'ta yaşamaya devam eden Emine Hanım'ın boşanmanın ardından sosyal medyada eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi kafamı karıştırmıştı. "Acaba mı?" diye düşünürken, değişiklik geldi! Emine Hanım'ın 9 yıllık ikametga- hı aynı ama artık soyadı farklı.







HAFTA SONU PARTİ VAR

Mett Hotel&Beach Resort Bodrum'un içinde geçen ay açılan Folie Restaurant&Sea, 'beach club' anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. Denizin üzerindeki geniş güneşlenme platformuna sahip olan mekanın, özel lezzetleri, şık ambiyansı ve eğlence tarzı, şahsım tarafından da test edilip onaylandı. Folie, bu hafta sonu da iki gün boyunca gündüz partilerine ev sahipliği yapacak. Güneş batana kadar devam edecek partide DJ Javi çalacak. Ayrıca saksafon ve tumba eşliğinde uluslararası dansçılar performans sergileyecek. Bodrum'da olacaklar bence bu partiyi kaçırmasın.