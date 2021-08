New York Trump Tower'dan 2.5 milyon dolara daire alıp ABD eski başkanı Donald Trump'a komşu olduklarını yazdığım Elif İnci-Baran Aras çifti, en iyi yatırım aracının emlak olduğunu düşünüyor sanırım! Aras Holding'in patronları olan çift, kesenin ağzını açıp bu kez de Bodrum Yalıkavak'taki Casa Nova Evleri'nden iki daire birden satın almış.



Evlerin eski sahibi de tanıdık bir isim: Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı. Yıllar önce bu siteden 6 daire alıp birleştiren Acun Ilıcalı'nın, şimdi de her birini ayrı ayrı satışa çıkardığını duymuştum. Aras çifti; Ilıcalı ile bir milyon 750 bin dolara el sıkışıp iki daireyi satın almış. İşin ilginci; Elif İnci Aras'ın yeni yuvalarının dekorasyonunu, Acun Ilıcalı ile evliyken yıllarca bu evde oturan Zeynep Yılmaz'a emanet etmesi.



En son, Mandarin Oriental'daki, Atelier di Carne adlı restoranı dekore eden başarılı tasarımcı Zeynep Yılmaz, yıllarca oturduğu evi şimdi başkası için dayayıp döşeyecek.



KÜÇÜK ESNAF OLDU!

Halkla ilişkiler dünyasının ünlü ismi Senem Çapa, radikal bir karar alıp iletişim, marketing, PR hepsini geçmişte bıraktı ve ticarete atıldı! Artık hayatını küçük esnaf olarak sürdürüyor! Evet, yanlış okumadınız…



Teyit etmek için, 2015 yılında ünlü müzisyen Aykut Gürel'le evlenip Bodrum'a yerleşen ve işi için İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyan Senem Hanım'ı aradım. "Bundan böyle artık kasaba kızıyım" diye söze başlayan Senem Hanım, duyduklarımı doğruladı. Bodrum merkezde, Deli Mama adını verdiği bir şarküteri dükkanı açmış. Küçük esnaf Senem Çapa'nın büyük işleri olur inşallah.



İŞLERİ BÜYÜTÜYOR

Geçen yıl evlendiği Ekrem Vardar ile özel hayatında mutluluğu yakalayan Tuğçe Eyilik Vardar, iş hayatında da başarıyı yakalamış durumda. Bon Objet markasıyla ev mobilyası üreten Tuğçe Hanım, bir süre önce ev dekorasyonu ürünleri de tasarlamaya başlamıştı. Tuğçe Hanım'ın yazlık evlere özel hazırladığı ürünlerini, Bodrum'da satmaya başladığını öğrendim.



Tuğçe Hanım, Caresse a Luxury Collection Resort & Spa'daki Design My Dream adlı mağazada corner açmış. Otelin rezidans bölümündeki ev sahiplerinin ısrarı ile ev tasarımına da başlayan Tuğçe Hanım, işleri büyütüyor anlaşılan.



MAÇAKIZI'NDA SANATSAL BULUŞMA

Eserleri, dünyadaki pek çok özel müze ve koleksiyonlarda yer alan, 'artkilim' akımının öncüsü Belkıs Balpınar'ın açık hava retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu. ISTANBUL'74 tarafından Maçakızı'nda düzenlenen, Balpınar'ın, Demet Müftüoğlu Eşeli ve Sahir Erozan ile ev sahipliği yaptığı serginin açılış davetine pek çok ünlü isim katıldı.



Balpınar'ın kilim dokumacılığını, çağdaş sanat ve bilimle buluşturduğu eserleri, 20 Ağustos'a kadar gezilebilecek. Tatilciler, bu yaz sanatın merkezi olan Bodrum'da bakalım daha hangi dünya çapındaki sanatçıların eserlerini görme şansını yakalayacak.