Esra Oflaz'ın, Bodrum Cennet Koyu'ndaki The Residences at Mandarin Oriental'daki villasını, 6 milyon Euro'ya sattığı dedikoduları ayyuka çıkmış ama doğrusunu öğrenip satmadığını, kiraya verdiğini yazmıştım. Esra Hanım'ın villasını kimin kiraladığını da öğrendim. Pandemi döneminde bin 447 kiracısından kira almayarak herkesin gönlünde taht kuran iş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis kiralamış villayı.



75 yaşındaki emlak kralı Dikran Masis ile kendisinden 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım, 2017 yılından bu yana 5 yaşındaki oğulları Theo ile Londra'da yaşıyor. Yasemin Hanım, pandemi nedeniyle uzun süredir gelemediği ülkemizde tatil yapmak istemiş. Yakın arkadaşı olan Esra Hanım'ın villasını kiraya vereceğini öğrenince de talip olmuş. Mandarin'deki benzer villaların aylık kirası 80 bin Euro civarında ama Esra Hanım'ın, arkadaşına iyi bir indirim yaptığına şüphem yok.



3 EYLÜL'DE DÜĞÜN VAR

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yöneticisi Özdem Gürsel gelin oluyor. Özdem Hanım, geçen kasımda Bodrum'da Halas Yatı'nda kutladığı doğum gününde, sevgilisi Mehmet Yemeniciler'den evlenme teklifi almış, 31 Mart'ta da Gürsel Ailesi'nin Nişantaşı'ndaki evinde nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı.



Arayı çok açmak istemeyen çift düğün tarihini belirledi. 3 Eylül'de, Mehmet Bey'in evlilik teklifi ettiği Bodrum'da vuslata erecekler. Düğün mekanı olarak Villa Maçakızı'nda karar kılan çift, umarım bir ömür mutlu olur.



İSTANBUL'DA TULUM RÜZGARI ESTİRECEK

İstanbul ve Bodrum yeme-içme ve eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Jüpiter Grup'un patronu Tayfun Topal, yine iddialı bir mekan açıyor. Topal, Taksim Ceylan Intercontinental Otel'in içinde hizmet veren mekanı People'ı, Ginzia ismiyle, kendinizi Meksika'nın ünlü eğlence merkezi Tulum'da hissedeceğiniz bir mekana çevirmek için kollarını sıvamıştı.



Yaklaşık 18 ay süren çalışmanın ardından şehrin en bohem mekanı ortaya çıkmış; cuma günü açılıyor. Afro House müziklerin çalacağı, mönüsü Uzakdoğu ağırlıklı olan Ginzia, şehrin en iddialısı olacak gibi gözüküyor.



TATİLCİLER İÇİN YENİ BİR SERGİ

Bu yaz sanatın merkez üssü olan Bodrum'daki sergi mekanlarına bir yenisi daha eklenmişti. Bodrum Marina Yacht Club, alternatif sanat mekanı MeRQezart'ı sanatseverlerle buluşturmuştu. Kapılarını ressam Barış Sarıbaş'ın 'Rebirth' isimli solo sergisi ile açan MeRQezart, şimdi de Behruz Kuul'un 'Post Heaven' sergisine ev sahipliği yapıyor.



19 Ağustos'a kadar gezilebilecek serginin açılış davetine, Tahire Demircan, Levent- Derya Ergiz, Ahmet Hıdır, Şenkar-Hayriye Öztüzün gibi cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.