Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey rolüyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez 'ev'lendi! Hatırlarsınız; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmüş; uçaktan indikten sonra evlerinin bulunduğu Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi.



Özellikle Fahriye Evcen, orada olmamalarına rağmen psikolojik olarak yangından çok etkilendiğini söylemişti. Öğrendim ki, yangın paniğinden sonra Evcen'in tekrar Bodrum'daki evlerine gitmeye gönlü elvermemiş. Burak Özçivit'in de eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermemiş ve yeni bir villa satın almış. Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden aldığı villaya, tam 15 milyon lira ödemiş. Seneye tatillerini bu villada yapacaklarmış. Bu arada Gümüşlük'teki evlerini de satmamışlar.



KIZ ARKADAŞLARI PARTİ DÜZENLEDİ

Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile 2017 yazında flört etmeye başladığı, aralık ayında nişanlandığı Nazlı Kayı, 'mutlu son' için artık gün saymaya başladı. 3 Eylül'de, yaklaşık 650 kişinin şahitliğinde,



Çırağan Sarayı'nda bir ömür mutluluğa "evet" diyecekler. Düğüne sayılı günler kala müstakbel gelin Nazlı Hanım'a, yakın arkadaşları bekarlığa veda partisi düzenledi. Bursa'daki, Nazlı Hanım'ın en yakın kız arkadaşlarının katıldığı partinin çok eğlenceli geçtiğini öğrendim. Bakalım müstakbel damadın bekarlığa vedası, ne zaman ve nerede olacak…



DEDESİNİN ADINI VERDİLER

'Önce bebek, sonra nikah' modasına uyan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton, 58 yaşında ikinci kez baba oldu. 3.5 yıllık flörtün ardından aralık ayında Malta'da evlendiği eşi Seda Alaton, geçen hafta nur topu gibi bir erkek dünyaya getirdi.



Cuma günü hastaneden taburcu olan Seda Hanım'ın da, 2016'da vefat eden dedesi İshak Alaton'un ismini taşıyan oğullarının da sağlık durumu gayet iyi. 1999'da boşandığı ilk eşi Femke Diskois'den de bir çocuğu olan Vedat Bey böylece, 'Yaşlı Babalar Ligi'nde de yerini aldı. Umarım oğullarını sağlıkla büyütürler.



BALKANLARA LEZZET YOLCULUĞU

İstanbul'un elitlerinin favori adreslerinden Hilton Dalaman Sarıgerme'de bu yaz başlayan gastronomi etkinlikleri devam ediyor. Dünyadan ve Türkiye'den farklı mutfakları özel etkinlikler ile misafirlerinin ayağına getiren Hilton Dalaman, bu kez misafirlerini Balkanlar'a doğru lezzet yolculuğuna çıkardı.



Tatilciler, gurme şefler Ahmet Güzelyağdöken ve Tamer Özkan'ın hazırladığı Balkan yemeklerinin tadını çıkarırken bir taraftan da Burhan Öcal Trakya All Star ve Kolektif İstanbul gruplarının konserleri ile Balkan müziklerine doydu.