Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlayan çok önemli bir eserin hazırlanmasına öncülük etti. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' adıyla bir kitap hazırlandı.



Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla, asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kitap sayesinde, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tarifleri ilk kez dünyaya açılacak.



'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı önceki gün, Emine Erdoğan'ın katılımıyla, İstanbul Cam ve Billur Müzesi'nde tanıtıldı. Tanıtıma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kitaba katkıda bulunan danışmanlar ve ünlü şefler, gastronomi ve tarih alanında çalışan akademisyenler, sektörün önde gelen şefleri, iş dünyasından isimler ve geleneksel Türk mutfağının temsilcileri katıldı. Tanıtımda bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir.



Her bir lokma, tarihsel deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhtevalar taşır. Reçetelerimiz, insanın ruh ve bedeni arasındaki hassas dengeyi gözeten şifa kaynaklarıdır. Adeta başlı başına bir eczanedir" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kitap için, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlamış olduğumuz bu kitap, bugüne kadar Türk mutfağı ile ilgili yayımlanmış en geniş çaplı ve gerçekçi eserdir" dedi.