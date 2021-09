Şu anda dünyanın en zengin kişisi olan Bernard Arnault'un gelini Rus model Natalia Vodianova tam bir Türk dostu. İki yıl önce Türk oteli Maxx Royal'in reklam yüzü olan ve her fırsatta da Antalya'ya övgüler yağdıran ünlü model, bu yaz da Bodrum'un gönüllü tanıtım elçiliğine soyunmuştu.



Vodianova, kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'ın bu yılki galasını, Bodrum'da düzenlemiş ve dünya jet-set'ini Bodrum'da toplamıştı. Vodianova'nın 23 Temmuz'daki Villa Maça Kızı'nda gerçekleştirdiği gala, günlerce jet-set'in gündeminden düşmemişti. Vodianova, bu kez de bir Türk mücevher markasının tanıtımına soyundu ve Ece Şirin'in kurucusu olduğu ve dünyaca ünlü yıldızları da etkisi altına alan Bee Goddess'ın reklamını yaptı.



Vodianova, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Yeni Bee Goddess küpelerimle aşk yaşıyorum" yazdı. Yanlış anlamayın, ünlü model bu paylaşım için hiçbir para almadığı gibi, aşk yaşadığı bu küpelere tam 50 bin 960 lira ödemiş.



RASTGELE BAY MUDO

Mustafa Taviloğlu, "İlk çocuğum" dediği Mudo'da 50 yılı devirdikten sonra, 2013'te koltuğunu oğlu Ömer Taviloğlu'na bırakmıştı. Hayatının ilk esaslı kazancını balıktan, en önemli derslerini de balıkçılardan aldığını söyleyen Mustafa Bey, emekli olduktan sonra her fırsatta denize açılmaya başlamıştı.



"Deniz, balık, hayatımın merkezindedir" diyen Mustafa Bey, balık avı sezonunun açılmasının ardından "Vira bismillah" diyerek oltalarını alıp yine kendini denize attı. İlk gününde 10 küsur balık tutan Mustafa Bey, "Yılın ilk bereketi" deyip balıklarla fotoğrafını sosyal medyasından da paylaştı. Mustafa Bey'e ben de yeni sezonda rastgele diyorum.



ÇEVRE DOSTU ÖZEL ARAÇ

Dünyadaki sayılı ikonik araçlarından biri olan Land Rover Defender'ı kişiye özel tasarımlarla Türk tutkunlarına sunan VLC Atelier, Türk moda markası Barrus London ile iş birliğine gitti. İş birliğinden doğan 'VLC Atelier Defender Barrus Edition' yakında görücüye çıkacak ama ben önceden bazı bilgiler edindim.



Aracın içini, Barrus London'ın kurucusu ve tasarımcısı Neslişah Yılmaz tasarlamış. İç tasarımda, tamamen çevre dostu malzemeler kullanılmış. Bu özel araç, Boğaz'ın en yeni oteli Mandarin İstanbul'da çok özel bir davetle tanıtılacakmış. Tanıtıma iş, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimler katılacakmış.



AYKIRI SANATÇIDAN İLK KİŞİSEL SERGİ

İstanbul'da sanat sezonu açıldı; maalesef bir süre pandeminin gölgesinde kalan sanat-sanatçı-izleyici artık rutine dönüldü. Hemen her gün sanatsal bir aktiviteyle ilgili davet alıyorum.



Çağdaş sanat alanında Türkiye'nin etkili aktörlerinden biri olarak uluslararası sanat piyasasında adından söz ettiren Gama Art Gallery de onlardan biri. Galeri bu kez, genç kuşağın aykırı sanatçılarından Ulaş Bakır'ın 'Söylenecek Çok Şey Var / So Much Things To Say' isimli ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. 14 Eylül'de açılacak olan ve meraka beklenen serginin kreatif direktörlüğünü ise tasarımcı Aslı Jackson yapacak; bilginize…