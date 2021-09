Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün piyasaya çıkan Şamdan Plus Dergisi'ne çok özel pozlar eşliğinde samimi açıklamalarda bulunmuş. Örneğin hayatının bu döneminde, aşk ve evliliğin gündeminde olmadığını söylemiş. "Açıkçası insan, hayatının bazı dönemlerinde aşk ve evlilik konularına çok kafa yoruyor. Olmalı mı, olmazsa ne olur, önemli olan ne gibi sorular soruyor. Ben hayatımın bu döneminde bu tarz konuları pek düşünmüyorum. Düşünmenin de bir anlamı yok. Akışa bırakıyorum sadece" demiş.



Hande Doğandemir, aşk aramıyor ama iş arıyor! Setleri ve sahneyi çok özlediğini söyleyen güzel oyuncu şöyle devam etmiş; "Ben tam bir işkoliğim, çalışmadan duramıyorum ama tabii doğru projelerle buluşmak önemli. Niyetim bir an önce setlere ve sahnelere kavuşmak." Ünlü oyuncu umarım, gündeminde olmayan aşka ve çok özlediği setlere bir an önce kavuşur.



EGE KIYISINDA HELENİSTİK DÜĞÜN

1 Ocak 2020'de annesi Ayşen Zamanpur'un yarattığı Silk and Cashmere'in CEO koltuğuna oturan Ferhat Zamanpur, Ağustos 2020'de de sanatçı ve iç mimar Eda Akkır ile nikah masasına oturmuştu. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle düğün yapamayan çift, 13 ay rötarlı da olsa muradına erdi.



Çiftin Bodrum'da bir plajda gerçekleşen Fedachella isimli düğün partisine, müzikal performanslar ve Helenistik kostümler damga vurdu. Yurt dışından da yoğun katılımın olduğu 200 kişilik düğünde, çiftin yakın arkadaşı Can Bonomo hem temsili nikah kıydı hem de mini bir konser verdi. Umarım bir ömür mutlu olurlar…



BİRBİRLERİNE İYİ GELMİŞLER

Hitay Holding'in patronu Emin Hitay, 20 küsur yıllık eşi Çiğdem Eşrafzade'den boşanıp arayı çok açmadan Zeynep Rendeci ile flört etmeye başlamıştı. Aynı evde yaşayan aşıkların evlenebileceği konuşulurken, iki yıllık ilişkiden ayrılık haberi gelmişti. Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Zeynep Rendeci, aşk orucunu bozmuş.



Yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Damar Arıkoğlu. 2015 yılı başında, Aslı Pamir'den boşanan iş insanı Damar Arıkoğlu'ndan da uzun süredir haber almıyordum. Birbirlerine iyi geldikleri konuşulan aşıkların mutluluğu umarım daim olur.



İSTANBUL'DA YENİ BİR İTALYAN

Pandemi nedeniyle çok kötü günler geçiren İstanbul'daki yeme- içme sektörü eski günlerine dönmeye başladı. Artık kapanma değil açılma haberleri geliyor. Örneğin önceki gün, Sorriso adıyla bir İtalyan restoranı açıldı. Kuruçeşme'de, çınar ağaçlarının gölgesinde yer alan restoranın yatırımcıları, Ferhat-Berrin Uçar Polat çifti ve Ahmet Alevli.



İç mimar olan Berrin Uçar Polat, mekanın dekorasyonunu da üstlenmiş. Sorriso'nun konsept ve mutfak danışmanlığında ise sektörün duayenlerinden Tolga Atalay'ın imzası var. İşin içinde Tolga Atalay varsa İstanbul çok iddialı bir restoranına kavuşmuş demektir. Hayırlı olsun…