3 Eylül'de Bodrum'da vuslata eren 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel ile iş insanı Mehmet Yemeniciler'in izdivacı da az kalsın kendileri ile aynı gün evlenecek olan Hacı Sabancı- Nazlı Kayı'nın düğünü gibi erteleniyormuş!



Hatırlarsınız; Nazlı Hanım'ın babası, düğünden beş gün önce yazlıkta kalp krizi geçirip vefat edince, düğünleri ertelenmişti. Tesadüfe bakın ki, Özdem Gürsel'in annesi Türkan Hanım da, düğünden bir hafta önce Bodrum Loft'taki yazlığında denize girerken kalp krizi geçirmiş.



O esnada Özdem Gürsel ile ablası Melkan Gürsel, uçaktaymış. Kötü haberi alan ailenin yakın dostu Sahir Erozan, anında Loft'a gitmiş ve Türkan Hanım'ı hastaneye yetiştirmiş. İşin ilginci, Türkan Hanım'ı hastaneye yetiştirip ölümden döndürürken Sahir Bey'e, Melkan Gürsel ile yıllarca flört eden ve evliliğin eşiğinden dönen Taha Tatlıcı yardım etmiş.



Yani Özdem Gürsel, ablasının eski sevgilisi sayesinde evlenebilmiş! Türkan Hanım'a uzun ömürler, Yemenici çiftine de mutluluklar diliyorum.



KENT SERGİSİNDE BULUŞTULAR

Boya markası Nippon Paint, çevre dostu özel ürünlerini sanatla birleştirdi ve yaşayan enstalasyonların üzerine uygulanan boyalarla 'Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi' düzenledi. Sergi, Türkiye'nin çeşitli illerinden sonra Tomtom Kırmızı Bina'da İstanbullularla buluştu.



Özel mekanlarda, özel konsept enstalasyonları ile sanatseverlerle buluşan serginin açılışına, mimar kimliğiyle sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman ev sahipliği yaptı. Dolaysıyla sergi, mimar ve tasarımcılarla sosyeteyi bir araya getirdi.



ABLASI İÇİN PARTİ VERDİ

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 8 Eylül'de 93 yaşına bastı. Semahat Hanım, her yıl, yeni yaşını, kendisi gibi Başak burcu olan dostları ile birlikte kutlardı.



Ancak pandemi nedeniyle bu kutlamalara iki yıldır ara vermişti. Duydum ki, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, ablasının bu doğum gününü de yalnız kutlamasına gönlü razı olmamış. Pandemi kuralları çerçevesinde, ablasının yeni yaşı şerefine Taksim'deki aile otelleri Divan'da minik bir doğum günü partisi düzenlemiş.



Partide, Semahat Hanım'ın kendisi gibi Başak burcu olan arkadaşı Heves Ekinci de varmış ve o da kendi pastasını üflemiş. İkisine de nice yıllar diliyorum.



BAŞARILI OLUNCA DEVAMI GELDİ

Mayısta YouTuber olarak karşımıza çıkan, Cüneyt Özdemir'in YouTube platformu için 10 bölümlük, Sanatın Ruhu isimli bir program hazırlayan Elif Dürüst, kırk yıllık televizyonculara taş çıkaran bir performans sergilemişti.



Yaz başı karşılaştığım Dürüst, eğer olumlu tepkiler gelirse, yeni dönemde de programına devam edeceğini söylemişti. Demek ki benim gibi herkes Dürüst'ün ekrandaki performansını beğenmiş. Yeni 10 bölümün çekimlerinin startını veren Dürüst, ilk bölüm için ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'yu konuk etmiş. İzleyicisi bol olsun.