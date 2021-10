Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun, Bettina Machler ile evliliğinden olan kızı Pia Hakko'nun ardından, oğulları Can Hakko'nun da nikah masasına oturacağını yazmıştım. Ancak bir süredir sosyete kulislerinde konuşulduğu gibi Can Hakko, 2017'den bu yana flört ettiği Deniz Aktaş ile yarın Göcek'te düğün değil nişan yapıyor.



Genç çift, pandemi yüzünden şaşalı bir nişan yerine Göcek'teki evlerinde aile arasında bir törenle nişan yüzüklerini parmaklarına takacak. Ardından da yurtiçi ve yurt dışından gelecek yaklaşık 40 yakın arkadaşı ile evliliğe ilk adım atışlarını kutlayacaklar. Can Hakko ile Deniz Aktaş'ın düğün için ise önümüzdeki yazı bekleyeceklerini öğrendim. Allah tamamına erdirsin.



CAROLE HAKKO'NUN MİRASINI DEVRALDI

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan 'Bir Dilek Tut-Make-A-Wish' derneğinin başkanı Carole Hakko, maalesef geçen temmuzda, 65 yaşındayken kansere yenik düşmüştü. 2000 yılından beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye şubesinin kuruculuğunu Carole Hakko'nun üstlendiği dernekte bayrak devri oldu.



Derneğin yeni başkanı, Avrupa'nın en başarılı 20 kadınının yer aldığı Women to Watch Europe 2020 listesine ismini yazdıran Emine Çubukçu oldu. Emine Hanım'ın da, diğer dernek üyelerinin de Carole Hanım'ın mirasına sahip çıkacağına hiç şüphem yok.



YENİ CİCİLERİNİ DE VİDEO İLE TANITACAKLAR

Ayşe-Ece Ege, markaları Dice Kayek ile 2014'den bu yana aralıksız katıldıkları Paris Moda Haftası'nın yine resmi takviminde. Pandemi nedeniyle marttaki moda haftasına İstanbul'daki tarihi Pera Palas Oteli'nden çektikleri video ile katılan kardeşler, 2022 koleksiyonlarını tanıtmak için yine bir video hazırlamış.



Telefonda konuştuğum Ayşe Ege, bu kez plato olarak Paris'e bir saatlik mesafede bir şatoyu kullandıklarını söyledi. Üç yabancı mankenin yanı sıra Türkiye'den de Tuba Ünsal'ın yer aldığı, yine çok farklı ve iddialı bir işe imza attıklarını dile getirdi. Videoyu çok merak ettim doğrusu…



YENİ KUŞAK TEMSİLCİDEN SIRA DIŞI TANITIM

Erkek giyiminde adını dünyaya duyuran ender markalarımızdan Damat Tween, önceki gün Novikov İstanbul'da verdiği sıra dışı bir davetle yeni koleksiyonunu tanıttı.



Orakçıoğlu Ailesi'nin yeni kuşak temsilcisi ve Damat Tween ve D'S markalarının kreatif direktörü olan Büşra Orakçıoğlu'nun ev sahipliği yaptığı davete ilgi büyüktü. Davete katılan, cemiyet ve moda dünyasından ünlü konuklar, mekana kurulan VR oyun ve tasarım alanında, markanın yeni koleksiyonuna gönderme yapan bir oyunu da deneyimledi. Eğlenceli davette, markanın 35. yılında yeni manifestosu ve tasarım stratejisi de konuklarla paylaşıldı.