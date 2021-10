Gelin olacağı gibi, anne olacağının da müjdesini ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, önceki pazar oğlu Cem'i dünyaya getirmişti. Aslışah Hanım ile eşi Kaan Demirağ, önceki gün bir haftalık olan oğulları Cem'in dünyaya geliş serüvenini sosyal medya hesaplarından kare kare paylaştı.



Kaan Bey'in eşi doğuma girdikten sonra koridorda nasıl dokuz doğurduğunu, Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar'ın heyecanlı bekleyişini, Selim Soydan'ın üçüncü kez anneanne olan kızı Gülşah Alkoçlar'ı tebrik edişini, Hülya Koçyiğit, Neslişan-Engin Altan Düzyatan ve diğer aile fertlerinin Cem'i görebilmek için heyecanlı bekleyişlerini film tadında fotoğraflarla anlatmışlar.



Unutulmaz bir hatıra olmuş. Demirağ çifti, Cem'i sağlıkla büyütür inşallah.



BAHTİYAR İLE HASRET GİDERDİ

Geçen ay 59. doğum gününü kutlayan Biricik Suden'e, yakın bir arkadaşı kuzu hediye etmişti. Eşi Mazhar Alanson ile tam bir hayvan dostu olan Biricik Hanım, kuzusuna bir süre Tarabya'daki evlerinde bakmıştı.



Ancak zorlanınca kuzusunu Sarıyer'de organik tarım yapan ve dostları arasında 'Bostan Baba' olarak anılan arkadaşı Tarık Arioba'ya bırakmıştı. Biricik Hanım, önceki gün ziyaretine gittiği kuzusuyla hasret giderdi. Suden, kuzusuna isim de koymuş: Bahtiyar…



ÇAĞDAŞ SANAT BULUŞMASI BAŞLIYOR

15. edisyonu pandemiden dolayı tam anlamıyla yapılamayan Contemporary İstanbul'un 16'ncısı bugün, Tersane İstanbul'da kapılarını açıyor. Sabah, Daily Sabah, Şamdan Plus ve GQ'nun medya sponsoru olduğu etkinlik Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini bir araya getirecek. Fuar, bugün ve yarın VIP ön izleme, perşembeden pazara kadar da genel ziyarete açık olacak.



Bu yıl ilk kez Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak. Bu arada Şamdan Plus Dergisi fuarda 'anlamlı' bir sergi açıyor, bu sergiyi de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.



KARDEŞİ ADINA KİTAP HAZIRLADI

Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in sahne ve kostüm tasarımcısı kardeşi Güler Yiğit, geçen yıl 88 yaşında vefat etmişti. Haldun Bey'in bir süre önce yakın arkadaşlarından, kardeşi Güler Hanım ile ilgili yazı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını istediğini duymuştum.



Meğer amacı, Güler Hanım'ın adını taşıyan bir kitap hazırlamakmış. Kitabı bastıran Haldun Bey, geçen hafta hem Güler Hanım'ı anmak hem de kitabı hediye etmek için özel bir gece düzenledi. Swissotel'deki gecede anılan Güler Hanım, gerçekten de harika bir insandı, nur içinde yatsın.