Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski başkanı Serdar Bilgili'nin yeğeni, Bodrum'daki Bella Sombra Hotel'in sahibi Şebnem Ercantürk de evliler kervanına katılıyor.



Şebnem Hanım'ın evlenmeye karar verdiği beyaz atlı prensi, yıllar öncesinden tanıdığı, arkadaşlıkları iki yıl önce aşka dönüşen genç iş insanı Cumhur Timuçin.

Bir süredir ev- lilik hazırlıkları yaptıklarını duyduğum Şebnem Ercantürk ile Cumhur Timuçin, düğünün tarihini de, mekanını da belirlemiş. 9 Ekim Cumartesi günü, mülkiyeti Bilgili Holding'de, işletmesi Soho Houe'da olan Tepebaşı'ndaki eski Amerikan Konsolosluğu binasında vuslata erecekler.



Şebnem Ercantürk'ün çevresi çok geniş olduğu için, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin düğünde bir araya geleceğini öğrendim. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



Serdar Bilgili, ablası Şerife Bilgili Ercantürk'un kızı olan yeğeninin mürüvvetini göreceği için çok mutlu.



ZAMANSIZ SOFRALAR ESMA SULTAN'DA AÇILDI

Türkiye'de ilk kez çok yönlü ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan özel bir deneyim gerçekleştiriliyor: 'Zamansız Sofralar' sergisi… Reflection İstanbul'un 'Bereket' temasıyla hazırladığı, Esma Sultan Yalısı'nda dün açılan ve 8 Ekim'e kadar devam edecek sergide, yaratıcılık, ağırlama, sunum, lezzet ve teknoloji bir araya geliyor.



Projenin yaratıcıları Çiğdem Simavi, Merve Gürsel, Selin Habbab Özkaynak, Yeşim Demir Pröhl, Naci Başerdem, Mert Onaran ve Bartuğ Sayılı. Farklı disiplinleri ve yaratıcılığı bir araya getirerek alışılmadık bir deneyim sunan sergiyi gezmesini tavsiye ederim.



MODA HAFTASINA COŞKULU GERİ DÖNÜŞ!

Ünlü modacı Dilek Hanif, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Moda Haftası'na katılacak. İstanbul'daki ilk moda haftasına katılan ondan sonra ara veren ve en son 2016 yılında bir sergiyle etkinlikte yer alan Hanif, 12-15 Ekim tarihleri arasında üçüncü kez dijital gerçekleşecek İstanbul Moda Haftası'nda yeni cicilerini sergileyecek.



Bu arada Hanif'in, etkinlikte tanıtacağı 2022 ilkbahar/yaz koleksiyonunda, 'pandemi sonrası coşku'ya yer vereceğini öğrendim. Dilek Hanım; "Davetlerin yeniden hareketleneceği bir yazın bizi beklediğini düşünerek yaz gecelerine eşlik edecek tasarımlara ağırlık verdim" dedi. İnşallah dediği gibi olur.



ÜST ÜSTE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

29 Mayıs 2008'de Paris Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturduğu ünlü yemek yazarı Elif Edes'ten mayıs ayında boşanan 74 yaşındaki Okan Tapan ile ilgili tatsız bir haberim var! 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir isim olan Okan ağabey, önceki hafta üst üste iki kez beyin kanaması geçirmiş.



Şimdi Gayrettepe'deki bir hastanede tedavi altında olan Okan ağabeyin sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini öğrendim. Dostlarının sürekli ziyaret edip moral verdiği Okan Tapan, umarım tez zamanda hastaneden taburcu olup evine döner…