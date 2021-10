Merakla beklenen Contemporary İstanbul başladı ama daha ilk günden nazara geldi! Şamdan Plus'ın bu hafta kapağında yer alan, dünyaca tanınan sanatçımız Ardan Özmenoğlu'nun fuara katıldığı dört eserinden biri sanatseverlerle buluşmadan tuz buz oldu! Cam, alüminyum ve pleksiden oluşan Blue House adlı eser, açılış gecesi düzenlenen yemekte kırıldı.



Esere kazara çarpıp düşüren kişi ise sanat camiasının çok yakından tanıdığı bir isim; İstanbul Modern Sanat Müzesi Genel Direktörü, küratör ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu… Geçmiş olsun demek için Ardan Özmenoğlu'nu aradım. Çok üzgündü ama kızgın değildi. "Eserimin kırılmasına çok üzüldüm. Eser sigortalıydı, parasını alacağım ama önemli olan para değil, eserimin yok olması.



Levent Bey'e de kızgın değilim, bir kazaydı, yapacak bir şey yok. Zaten kendisi de bu talihsiz kazadan dolayı çok üzüldü. Hatta ben gittim Levent Bey'i teselli ettim" dedi Ardan Hanım. Üzülmekte çok haklı, bir ev, bir ofis veya bir müzede sergilenmesini beklediği eseri artık yok.



ÇIRAK İLE USTADAN ORTAK BİR ESER

'Ustalaşma Döngüsü' projesiyle genç sanatçıları destekleyen Pernod Ricard Türkiye, bu yıl da Contemporary İstanbul'un katılımcıları arasındaki yerini aldı. Firmanın, genç ve usta sanatçı arasındaki salınımı simgeleyen, bağımsız çalışan genç bir sanatçıyla, ilham veren ve bilinen usta bir ismi bir araya getiren projesinde bu kez Yağmur Çalış ile Seçkin Prim buluşmuş.



Yağmur Çalış'ın, Seçkin Prim'in dokunuşuyla hayata geçirdiği 'REM Uykusu' adlı kağıt heykel enstalasyonu, fuarda House of Brothers Lounge'ta sergileniyor. Ayrıca projenin sergilendiği alanda her gün çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.



SONUNDA VASİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Hatırlarsınız; temmuzda vefat eden Carole Hakko'nun, cenazesinin İngiltere'de yakılıp, küllerinin çocukları Allan Hakko ve Romina Garih tarafından İsviçre dağlarına savrulmasını vasiyet ettiğini yazmıştım. Ancak İngiltere, pandemi yüzünden Türkiye'den gidenlere karantina uyguladığı için, çocukları vasiyeti yerine getirememişti.



İngiltere, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına alınca, Allan Hakko ile Romina Garih, ilk iş olarak annelerinin vasiyetini yerine getirmiş. Sonrasında da kardeşlerden Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz, Romina Garih de eşi Niv Garih ile birlikte New York'a tatile gitmiş.



MEGA YAT MARİNASI İÇİN MEGA AÇILIŞ

Ege sahillerimiz her geçen yıl daha çok mega yat (40 metrenin üstündeki yatlar) ağırlıyor. İşte bu yüzden olsa gerek Göcek'te bir mega yat marinası açıldı. İş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isimin katılımıyla açılan Port Azure adlı mega yat marinasının yatırımcısı da tanıdık bir firma; STFA…



Açılışta konuşan STFA Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Nur Taşkent, "Çok mutluyuz çünkü bu cennet sularımıza gelen mega yatlar artık Göcek'te güvenli bir sığınak bulacak" dedi ve marinanın turizme büyük katkı sağlayacağını belirtti. Zengin turistleri ülkemize çekmek için bunlar çok önemli yatırımlar, hayırlı uğurlu olsun…