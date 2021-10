Sosyetenin örnek çiftleri arasında gösterilen Didem-İzzet Antebi'nin boşandığı haberini yazdığım günden beri telefonum susmadı! Herkes niye boşandıklarını soruyor. Bir kere şunu söyleyeyim; Antebi çiftinin yuvasını yıkan üçüncü bir şahıs değil. Pandemi döneminde evde birkaç sorun yaşamışlar ve maalesef bu sorunların üstesinden gelememişler. Boşanmak için geldikleri Beykoz Adliyesi'nden kol kola çıkmaları da zaten üçüncü şahıs ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.



Bu arada 12 yıllık evliliklerini bitiren Antebi çiftinin boşanma anlaşmasına ulaştım. Çocuklarının velayeti ikisinin üzerine yapılmış. İzzet Bey, çocukları Mila ve Moris Mert'e bir ev alacakmış ama kullanımı Didem Hanım'da olacakmış. Didem Hanım'a 60 bin, çocuklarına da 5'er bin lira aylık nafaka ödeyecekmiş. Çocuklarının tüm eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını da İzzet Bey karşılayacakmış. Boşanma anlaşmasındaki en dikkat çekici madde ise tatil konusu! İzzet Bey, çocukları ile tatil yapsın diye Didem Hanım'a her yıl 30 bin dolar verecekmiş.



İNGİLTERE'DE ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Lady Gaga, Cherly Cole ve Kylie Minogue gibi dünya yıldızlarını giydiren Londra'daki tasarımcımız Zeynep Kartal, İngiltere'nin başka bir şehri Bolton Belediyesi'nden onur ödülü aldı.



Şehirde düzenlenen The Bolton Fashion and Lifestyle Festival'inin ardından düzenlenen özel gecede, Bolton Belediye Başkanı Linda Thomas tarafından Zeynep Kartal'a, moda dünyasına ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı 'Onur Ödülü' verildi. Kartal, ödülü alırken "Bir Türk moda tasarımcısı olarak böyle bir ödüle sahip olmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum" dedi. Ben de Zeynep Hanım'ı tebrik ediyorum.



ÜNLÜLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BULUŞMASI

Turkcell Platinum, önceki gün Turkcell Platinum Park'ta 'sağlıklı yaşam ve spor' etkinliği düzenledi. Ayşe Tolga'nın koçluğunda düzenlenen etkinliğe, Beyhan Benardete, Aslıhan Koruyan Sabancı, Nergis Pekuysal, Ebru Şallı ve Mirela Cerica gibi cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim katıldı.



Konuklar, ilk olarak kendileri için özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Ardından sağlıklı yemek atölyesine katılarak sağlıklı yemekler yapıp sonra da afiyetle yediler. Bu arada konuklar, Turkcell Platinum'un yeni sağlıklı yaşam ve spor uygulamaları hakkında detaylı bilgi de edindi.