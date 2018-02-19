Filmi seyredenlerin ‘vay!’ demesini istiyorum

Bu hafta vizyona giren ‘Black Panther’ filminin yıldızı Chadwick Boseman, izleyiciyi heyecanlandırmak istediğini söylüyor: Filmi izleyenlerin; performanslar ve dövüş sahneleri için ‘Vay!’ demesini istiyorum

Marvel âleminin yeni filmi 'Black Panther', geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Filmde; süper kahraman 'T'Challa' ile onu alt etmek isteyen düşmanı 'Erik Killmonger' karşı karşıya geliyor. Filmin yıldız oyuncusu Chadwick Boseman, 'Black Panther'i GÜNAYDIN'a anlattı...

'Black Panther' karakterinin çekici bulduğunuz yanı ne?

O bir süper kahraman; sadece bir kral değil. Ayrıca gerçekten zeki. Karakterde James Bond duygusu var. Bir süper kahraman ve kral olarak aldığı sorumluluk da ilginç. Gerçek dünyadaki pek çok çatışmayla örtüşüyor. Yani sadece takım elbiseli bir adamı oynuyor gibi hissetmiyorsun; çelişkili, çok yönlü bir karakteri oynuyorsun. Bir süper kahramanı canlandıracaksan; gerçekten oynayabileceğin, seni daha iyi bir sanatçı yapacak şeyleri yapabilmek istiyorsun. Kültürel açıdan konuşacaksak, siyah bir süper kahramanı oynama fırsatı da pek yok. Bu çığır açıyor ve bir parçası olmak özel bir şey.



FİLMDE SADECE PATLAMA VE DÖVÜŞ YOK

Marvel dünyasına dalmak nasıl bir şey?

Karakterin son filmdeki kurgusuna dayanarak bağımsız bir film yapma fırsatı kesinlikle çok heyecan vericiydi. Başarılı olduğunu hissediyorum.

Son filmi izleyen dışarıdaki insanların heyecanını da hissettim ve kesinlikle Marvel içinde de heyecan olduğunu, bununla yapabilecekleri özel bir şey olduğunu hissediyorum.

Senaryoyu nasıl buldunuz?

Başından beri doğru yolda olduğu için mutluydum.

Yönetmen Ryan (Coogler) senaryoyu okumamı özellikle istiyordu. Doğru yönde ilerlemesi ve birçok konuyu ele alması bakımından kendimi güvende hissetmiştim. Hikayenin devam edebilmesi için bazı şeylere yer bırakılmış.





Her karakterin bakış açısı yeterince düşünülmüş mü?

Evet, düşünülmüş. Sadece patlayan şeyler, etrafta uçan insanlar ve kavga sahnelerinden ibaret değil bu film. Karakteri olan bir yapım.

'Black Panther'i nerede bulacağız filmde?

'Civil War/Kahramanların Savaşı'nı hatırlarsanız, babasını kaybediyordu. O bir prens ve bunun ne demek olduğu gerçeğine yaklaşıyor.

Esasen 'Kahramanların Savaşı'nda filmi, babasının ölümünün öcünü almaya çalışarak geçiriyor.

Bu filme geldiğinizde, artık kendisinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşip yeni kral olmanın sorumluluğunu yüklendiğini görüyorsunuz. Ve buna layık olup olmadığını... Bıraktığımız yerden ele almak yapabilecekleri en iyi şeylerden biriydi çünkü bu, karaktere boğuşabileceği bir şey verdi.

Oyuncu kadrosu için ne düşünüyorsunuz?

Oyuncuların hiçbiri beni şaşırtmadı çünkü kadrodakilerin çoğu hakkında konuşmuştuk.

Sadece hakkında konuştuğumuz insanlara ulaşmalarını umuyordum.

Ryan Coogler'ın yönetmenlik tarzı nasıl?

İlk konuşmalarımızı yaptığımız andan itibaren çok açık ve ortak çalışmaya arzulu oldu. Dinliyor.

Sürecin ilk aşamalarında dahi gerçekten güçlü kararlar aldı. Mevcut olanı güçlendirmeye çalıştık. Bu filmi, son filme nazaran daha fazla ayrıntılandırma imkanı vardı çünkü diğer hikayede 'Black Panther' yardımcı karakterdi. Bunda ise pek çok farklı rengi göstermesi gerekiyor.

Bu renklerin neler olduğundan ve karakterin göstermek istediğimiz farklı açılarından bahsettik.

Dublörlük eğitimi nasıl geçti?

Elbette yoğundu ve çok fazla çalışıp ter döküldü. Ama oradakilerle hareket tarzı konusunda ortak çalışmak iyiydi. Bence en eğlenceli şeylerden biriydi.

Dans etmek gibiydi. Kısmen istediğim şey askeri bir ulus olan Wakanda'nın hikayesini anlatacak, biraz Afrika hareketliliği ve Afrika dövüş sanatları olmasıydı. Bunların hepsine tamamen açıklardı. Bazen gerçek bir dövüş eğitimi aldığımızı hissettim, yani eğlenceliydi.



O BİR DÜNYA LİDERİ

'Black Panther'i diğer Marvel kahramanlarından ayıran nedir?

Çizgi romanlarda bile ilgimi çeken şey, stratejist olması. O bir lider, bir dünya lideri. Bu, genelde süper kahramanların sahip olmadığı bir sorumluluk. Bütün bir ulusa dikkat etmesi, ayrıca ulusun dünyadaki yerini ve dünyanın geri kalanını nasıl etkilediğini hesaba katmak zorunda olması; kahramanlarda yaygın görülen bir çatışma değil. Bu sebeple 'Black Panther'le diğerleri arasındaki asıl fark bu.

Film izleyiciye nasıl bir deneyim sunacak?

Etkileyici olmasını istiyorum. Filmden çıkan insanların; performanslar, oyun, dövüş sahneleri için 'Vay!' demesini istiyorum. Bu filmin yapılmasının bir sebebi de bakış açısını değiştirmek.

İnsanlar bir süper kahramanı farklı bir ışıkta, farklı bir yönüyle ya da farklı bir dünya görüşüyle izleyebilecek. Bunu da istiyorum ama en çok filmin sonunda 'Vay!' demelerini istiyorum.