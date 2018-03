Şehir hayatından uzakta dostluğun ve hayallerin hikayesi; birbirinden yetenekli genç oyuncular eşliğinde 'Bizim Köyün Şarkısı' filminde anlatıyor. Tuğçe Soysop'un yönettiği filmde 'Güldüy Güldüy Show'un gençlerine; Yonca Evcimik, İskender Paydaş, Burak Kut, Doğa Rutkay eşlik ediyor. 'Bizim Köyün Şarkısı'nda İstanbul'da yaşayan 'Çınar'ın müzik yarışmasına katılma hayaliyle başlayan hikaye, köy hayatıyla devam ediyor. Gerisini filmin genç oyuncularından dinleyin....



BERAT EFE PARLAR

Büyük küçük herkesin beğeneceğini umduğum, biraz hüzünlü ama genel olarak çok neşeli bir film.Gerçek dostluk ve birlik beraberlik sayesinde tüm zorlukların aşılabileceğini anlatıyor.

8'inci sınıfa gidiyorum. Hayalim; oynayacağım bir filmin hem oyuncusu, hem yönetmeni olmak. Kendime Cem Yılmaz Abi'mi örnek alıyorum.



ESAT POLAT GÜLER

7'den 70'e herkesin zevkle izleyebileceği bir film oldu.

Hem TV'deki 'Güldüy Güldüy Show'u, hem de tiyatroyu çok seviyorum. Ama tiyatro biraz daha önde.



DORA DALGIÇ

Seyirciyi, dostluğun ve hayallerin anlatıldığı, sıcacık bir film bekliyor. Filmi, tüm aile üyeleri gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz.

'Bizim Köyün Şarkısı' bana dostluğu, kardeşliği, ayrıca müziksiz bir hayatın ne kadar sıkıcı olduğunu öğretti.

Oyunculuğu, özellikle tiyatro eğitimini bırakmadan, veteriner olmak istiyorum.



EDA DÖĞER

Filmde seyirci çok farklı duygular yaşayacak; bir sahnede gülerken, diğer sahnede duygulanıp ağlayacak.

Sadece çocukların değil, her yaştan kişinin izleyebileceği bir aile filmi.

Yoluma oyuncu olarak devam etmeyeceğim.

Şu an çok mutlu olsam da hedefim cerrah olmak.



ZEYNEP ILGIN ÇELİK

'Bizim Köyün Şarkısı' defalarca izlemek isteyeceğiniz, harika mesajları olan bir film.

Paylaşmanın önemini, dostluğu ve 'biz' olmayı öğretiyor.

İleride tıp fakültesini bitirip çocuk doktoru olmak istiyorum. Hobi olarak başladığım oyunculuk ve müziğe de devam edeceğim.



ALPEREN EFE ESMER

Çok eğlenceli, çok öğretici, güzel bir film bekliyor izleyiciyi. Film; arkadaşlığın değerini, paylaşmayı ve birlikte hareket edildiğinde tüm zorluklarla başa çıkılabileceğini anlatıyor.

Hayalim çok iyi bir oyuncu ve yönetmen olmak.



TAHA SÖNMEZIŞIK

İzleyiciyi bir sürü duyguyu aynı anda yaşayabilecekleri, duygusal komedi tadında bir proje bekliyor. Film; fedakarlığın, dostluğun ve grup olarak çalışmanın önemini anlatıyor.

Önce iyi bir oyuncu olmak, daha sonra da kamera arkasında yani yönetmen olarak çalışmak istiyorum İHSAN BERK AYDIN

Seyirci çok güzel, eğlenceli ve emek harcanmış umut dolu bir film izleyecek.

Kariyer hedefim net değil ama oyunculuk bir adım önde.



DOĞA RUTKAY

'Çocukların olduğu her projede varım'

Çocuklarla birlikte olmak, ilk filmlerinde, ilk heyecanlarında onlara destek olmak benim için önemliydi. Çok keyif aldım. Çocukların başrolde olduğu her projeye varım.



YONCA EVCİMİK

'Müthiş heyecan vericiydi'

Geleceğimiz olan çocuklarımızın seyredeceği ve başrolde olduğu bir filmde olmak müthiş heyecan verici oldu benim için. Yarınları yapılandıracak olan bu yetenekli arkadaşlarıma başarılar diliyorum.