Çağan Irmak bir yılda ikinci kez ağlatacak!

Yerli sinemada en büyük gişe yapan isimlerden biri olan usta yönetmen Çağan Irmak'tan, yeni sezonda yine dokunaklı bir hikaye izleyeceğiz. CJ Entertainment Turkey (CJET) ile Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Bizi Hatırla'nın vizyon tarihi 23 Kasım 2018 olarak belirlendi. Yani henüz bu yıl bitmeden, ikinci bir Çağan Irmak filmini beyazperdede izleyeceğiz. 'Bizi Hatırla' olarak duyurulan son film hakkında, vizyon tarihi ve yine ağlatacak olması dışında henüz pek bir şey belli değil. Çağan Irmak son olarak bu yıl içerisinde gösterime giren ve başrolünde Engin Akyürek'in yer aldığı gerilim filmi 'Çocuklar Sana Emanet'i yönetmişti.