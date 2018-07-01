‘Recep İvedik’ keşke Burning Man’e de gitse!

Türkiye'nin en çok gişe yapan serisi 'Recep İvedik', yeni filmiyle geri dönüyor! İkonik karakterin yaratıcısı ve serinin başrolü Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yla Afrika'da bir maceraya atılacak. Afrika hikayesinin çok eğlenceli olacağı kesin ama Gökbakar keşke, 'Recep İvedik'i ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde, her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen Burning Man festivaline götürse... Kim bilir nasıl bir komedi ortaya çıkar! Düşünsenize, 'Recep İvedik'in Şeyma Subaşı ile Burning Man'de eğlendiğini... Kim bilir, belki 'Recep İvedik 7'de gerçek olur bu hayalim.