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FUNDA KARAYEL
01 Temmuz 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

‘Recep İvedik’ keşke Burning Man’e de gitse!

'nin en çok gişe yapan serisi '', yeni filmiyle geri dönüyor! İkonik karakterin yaratıcısı ve serinin başrolü , 'Recep İvedik 6'yla 'da bir maceraya atılacak. Afrika hikayesinin çok eğlenceli olacağı kesin ama Gökbakar keşke, 'Recep İvedik'i ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde, her yıl Ağustos ve Eylül döneminde düzenlenen festivaline götürse... Kim bilir nasıl bir komedi ortaya çıkar! Düşünsenize, 'Recep İvedik'in ile Burning Man'de eğlendiğini... Kim bilir, belki 'Recep İvedik 7'de gerçek olur bu hayalim.

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