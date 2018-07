200 bin liralık kıyafet

Demet Akalın, yeni hit’i Canıma da Değsin’e Maslak Ata Stüdyoları’nda klip çekti.

Bazı şarkılar vardır hani; yaz aylarının hiti olan, herkesin bir dakika bile yerinde durmadan dans ettiği... İşte o şarkılardan birinin klip çekimindeyim. Hitleriyle her yaza damga vuran Demet Akalın, 2018 yazında da bu geleneği bozmadı ve bugün bomba gibi şarkısı 'Canıma da Değsin' ile dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Demet'in hayranları, bu şarkı için 'Daha çıkmadan patladı' diyor, siz düşünün artık şarkının ne kadar merakla beklendiğini...

Peki ya bu klip nerede çekildi? Kamera arkasında neler yaşandı? Klipteki kıyafetleri kim tasarladı? İşte merak edilen her şeyin yanıtı...



KÜPELERİ HİRA SEÇTİ

Maslak'taki Ata Stüdyoları'ndayız...

Yönetmen Tamer Aydoğdu seti kurmuş, Demet Akalın dönen platformun üzerinde, ekip pür dikkat onu izliyor. Platform dönüyor, dönüyor, dönüyor...

Dışarıdan kolay gibi görünen ama aslında çok zor olan bir sahne çekiliyor.

Demet'in bir an başı dönüyor, ekip onun platformdan inmesine yardımcı oluyor. Ardından Demet, hiç öyle 'Ay başım döndü, yoruldum' falan demeden diğer kostümünü giyip çekime kaldığı yerden devam ediyor. Bir yandan çalışırken, bir yandan da anneliği elden bırakmıyor. Tüm yoğunluğuna rağmen kızı Hira için de planlamalar yapıyor. Hira, "Anne o küpeleri değil, bunu tak" dediğinde ise hemen küpelerini çıkarıp Hira'nın dediğini takıyor.



SPONSOR HİKAYESİ

Demet Akalın'ın en sevdiği markanın Gucci olduğunu artık bilmeyen yok. Demet, klipte giydiği tüm kostümleri Gucci koleksiyonundan seçmiş. Klipte Demet'in styling'ini yapan Bener Hamamcı ile sohbet ediyoruz. Kostümlerin toplam değerinin 200 bin TL olduğunu söylüyor.

Demet'in klipte giydiği kıyafetlerin fiyatları şöyle: Sweatshirt 30 bin TL, kırmızı eşofman takımı 30 bin TL, denim 27 bin TL, payetli sweatshirt 18 bin 700 TL, pembe elbise 65 bin TL, diğer elbisesi ise 26 bin TL... Demet, klip için ilk kez kostümlerini satın almadı çünkü marka, Demet'e sponsor oldu. Demet, sponsorluk hikayesini şöyle anlatıyor: "Bir gün birisi bana, 'Sen dünyanın parasını verip alışveriş yapıyorsun ama bak onlar Rihanna'ya sponsor oluyor' dedi. Ben de buna gerçekten çok üzüldüm. Bu konuşmadan iki gün sonra Gucci bana sponsor oldu." Demet'in kalbi ne kadar temiz, değil mi...



GÖNDERMELİ SÖZLER

Klip çekimi devam ederken, şarkının sözlerine bakıyorum; eski sevgiliye laf sokmalar, nefis göndermeler içeriyor.

Şarkının sözleri Ayşen'e, müziği Kemal Şimşekyay'a, aranjesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. 'Canıma da Değsin', güzel bi yaz şarkısı olacak belli. Demet, klip çekiminden sonra Bodrum'a doğru yola çıktı ve tüm yazı orada geçirecek gibi görünüyor.

Her cumartesi Sahne İstanbul Bodrum'da sahneye çıkacak.

Demet'in yeni şarkısını canlı dinlemek isterseniz, bir hafta sonunuzu ayırın derim.



İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Demet Akalın, yeni single'ı 'Canıma da Değsin'in heyecanını yaşıyor. Dijital platformlarda yayınlanan parça, 2018'de çıktığı anda ilk sıraya yerleşen tek şarkı oldu. Önceki gün yeni parçasının sözlerini sosyal medyada paylaşan Akalın, bu paylaşımıyla takipçilerinden dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı. Bugüne kadar yaptığı dokuz albüm, üç single ve iki maksi maxi single ile satış rekorları kıran Akalın, Eylül ayına kadar yaz konserlerine devam edecek.