Sessizliğin başrolde olduğu film yolda

Son yılların en üretken yönetmenlerinden Onur Ünlü, Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek filmiyle beyazperdede olmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Evgar ve Serhat Kılıç'ın oynadığı 'Topal Şükran'ın Maceraları' filminde aslında Evgar ve Kılıç'a sessizlik eşlik ediyor çünkü film diyalogsuz çekilecek. TN ve Normal Yapım imzalı filmin çekimleri İzmit'te başladı. Sözsüz oyunculuğun ne kadar güçlü bir dil olabildiğini kanıtlayacak olan film önümüzdeki sezon festivallerde boy gösterecek.

Bu arada iyi bir diyalogsuz film önerisi arıyorsanız, Amerikalı yazar James Oliver Curwood'un romanından sinemaya uyarlanan 'Ayı' (L'Ours) filmini izleyebilirsiniz. İyi seyirler.