Bodrum, tüm olumsuzluklara rağmen yenilikleriyle konuşuluyor ve umut verici bir sezon geçirileceğinin sinyallerini alıyoruz. Bodrum'un yenileri arasında yok yok; beach, gece kulübü, spor salonu ve nicesi. İşte Bodrum'un yeni üyeleri:



KAI

Uluslararası örnek projeleri ile tanınan RMA Group'un yeni üyesi Kai Beach, Türkiye'nin cennet koyu Mandarin Oriental Bodrum'da yer alıyor. Mekan, eğlence tutkunları ve gün batımı meraklılarının ilgi odağı. Kai Beach'e gelenler İstanbul Arnavutköy'de ismiyle müssemma minik bir gece kulübü olan Small'un performansları ile eğlenecekler.



PLAYA

Türkiye'de ilk kez farklı kış sporlarını ve eğlenceyi bir araya getirerek gündüzden geceye taşıyan yaşam stili markası Playground;

Erciyes Dağı'ndan sonra Bodrum Bitez'de.

Playa Beach, bu sezon sörf tutkunlarını müzikle buluşturarak farklı etkinliklere imza atıyor.

En merakla beklediklerimden biri; dolunayda gece paddle boardla denize açılmak... İlginç bir aktivite arıyorsanız, 27 Temmuz akşamı Playa'da buluşalım.



PEOPLE VE CARBON

İstanbul'da bu yıl en dolu mekan olan ve başarılı yemekle dinlenebilir kaliteli müziği birleştiren People, Bodrum'da Kuum Hotel'in içinde. Nişantaşı'ndaki Carbon ise Türkbükü'nde 5 Oda'nın içinde haftanın yedi günü canlı müzikle kaldığı yerden devam ediyor.



SERAFİNA MARE

İtalyan mutfağının gözdesi Serafina, Bodrum'da yepyeni şubesiyle ve yenilikleriyle hizmet veriyor. Küçükbük'te müdavimlerini ağırlayan mekan, iddialı İtalyan mutfağıyla ve ünlü DJ performanslarıyla yaza damga vuracak.