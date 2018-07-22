Türk filmleri dururken neden Bollywood?

Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu'nun işbirliğinde Nişantaşı Sanat Parkı'nda gösterilecekmiş. Şişli Belediyesi, film gösterimlerini 'Sokaklar şenleniyor' şeklinde duyurdu. Peki sokaklar şenlendi de Şişli halkı şenlendi mi? Gösterilecek o kadar güzel Türk filmi varken, neden Bollywood sineması tercih ediliyor? Şişli halkına sordunuz mu, hangi filmleri izlemek isterler diye? Şişli'de oturan tanıdıklarım bu durumdan rahatsız; Türk sinemasını izlemek istiyorlar. Şişli Belediyesi, film gösterimlerinde patlamış mısır ve içecek ikramı da yapacakmış. Etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecekmiş. Yok bir de para isteseydiniz! Madem çok paranız var, halka faydalı aktiviteler yapın. Örnek almak isterseniz, Zorlu PSM'ye bakın... 25 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, çarşamba akşamları saat 20.00'de Yeşilçam film gösterimleri düzenlenecek. Programda 'Neşeli Günler' ve 'Hababam Sınıfı' gibi kült filmler de yer alacak ve gösterimler ücretsiz gerçekleşecek. Bu etkinlik; sinemaseverler nostalji rüzgarı yaşasın, o eski filmleri izleyip mutlu olsun diye yapılıyor.



HADİ AİLECE SİNEMAYA!

'Pazar gününü nasıl değerlendirsem?' diye düşünüyorsanız, ailenizle birlikte sinemaya doğru yola çıkın. Haftanın komedisi 'Eski Köye Yeni Adet'; modern dünya ile köy ahalisinin komik karşılaşmasını perdeye taşıyor. Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönettiği filmde; Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya gibi sevilen isimler rol alıyor. Burcu Gönder Parlak; filmin abartıdan uzak ve izleyiciyi gittiğine pişman etmeyecek bir komedi olduğunu söylüyor. Nail Kırmızıgül ise, filmin ana akım sinemamıza yakın duran, sosyal meseleleri eğlenceli bir dille anlatan, ailece tekrar tekrar izlenecek harika bir komedi olduğunu vurguluyor.



ÇAĞAN IRMAK'IN GİZEMLİ FİLMİ

Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak'ın yeni filmi 'Bizi Hatırla'nın çekimleri başladı. Aynı gün, filmin gizemli teaser afişi de yayınlandı. Çağan Irmak, filmle ilgili gizemli bir strateji geliştirmiş. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği filmin başrollerini Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk paylaşıyor. 23 Kasım'da vizyona girecek olan filme dair bildiğimiz tek şey; 'Hayat bu, kirletir insanı' sloganı ve gizemli bir afiş... Hepsi bu...



'ÇAKALLAR'DA AŞK ZAMANI

Murat Şeker'in yönettiği fenomen seri 'Çakallarla Dans'ın beşinci halkasının çekimleri başladı. Filmi şimdiden çok merak ediyorum çünkü 'Çakallar'da aşk var. Serinin son filminde oyuncu kadrosuna katılan iki yeni karakter 'Leyla' (Naz Çağla Irmak) ve 'Sinan'ın (Uraz Kaygılaroğlu), dolu dolu, bol sürprizli aşkı izleyiciyi bekliyor. Yakışıklı ve sempatik oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile güzel oyuncu Naz Çağla Irmak, filme yenilik getiriyor. Serinin ana karakterlerine hayat veren Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez ile Ali Barkın; filmin oyuncu kadrosunu oluşturuyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin senaryosu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in imzasını taşıyor.