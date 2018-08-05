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FUNDA KARAYEL
05 Ağustos 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

10 günde 10 kısa film çekilecek

Zeynep Atakan ve ekibi, Uluslararası Festivali kapsamında gerçekleşen Antalya Film Forum için çok çalışıyor. Yaptıkları çalışmaların en güzellerinden birini geçtiğimiz günlerde duyurdular. ile Film Yönetimi atölyesi, Macaristan doğumlu usta yönetmen Belá Tarr tarafından seçilecek yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Alın size haftanın en güzel sinema haberi! Ama gel de şimdi 22 Eylül'ü bekle... Atölyede, katılımcıların eşliğinde 10 günde 10 kısa film çekilecek. Her katılımcının bireysel geçmişini ve sanatsal yaklaşımını göz önünde bulundurarak, onlara film yapım sürecinde rehberlik edecek olan Belá Tarr, bilgi ve deneyimlerini de katılımcılarla paylaşacak. Bu atölye gerçekten kaçmaz.

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