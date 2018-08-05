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FUNDA KARAYEL
05 Ağustos 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Filmi sahne sahne sosyal medyaya sızdırıyorlar!

ile 'in başrollerini paylaştığı ''in çekimlerine 'un çeşitli semtlerinde başlandı. Ama bir sorun var: Balat ve Kadıköy'de çekimler yapılırken, vatandaşlar sahne sahne her anı çekip sosyal medyada paylaşıyor.
Şehirde çekim yapmanın zorlukları bunlar ama korkarım ki film, beyazperdede seyirciyle buluşmadan önce sosyal medya kullanıcılarıyla buluşacak!
Çekilen sahnelerden birinde, Engin Akyürek'in kucağında bir kız çocuğuyla, "Yardım edin!" diyerek bir hastaneden koşa koşa içeri girdiğini görüyoruz, yanında da Bergüzar Korel var. Sosyal medyada ortaya sahne sahne spoiler yayılıyor yani.
'Bir ihtimal daha var, o da filmin gerisini platoda çekmek' mi dersiniz bilemiyorum ama çekimler tamamlanana kadar tüm filmi sosyal medyadan izleyeceğiz gibi görünüyor. 'in yönettiği 'Başka İhtimal' filminde; yakışıklı bir reklam yönetmeni (Engin Akyürek) ile bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışan güzel bir kadının (Bergüzar Korel) aşkı anlatılıyor. Filmin Kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.
Gişesinin bol olacağı şimdiden belli olan filmin setinden ilk görüntüler de karşınızda...

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