Türkiye’den iki film Venedik’te

29 Ağustos'ta astronot Neil Armstrong'un Ay'a ayak basmasını konu alan, Oscar'lı Damien Chazelle'in 'First Man' filmiyle başlayacak olan 75'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu. Programın sürprizi; Türkiye'den iki filmin festival kapsamında dünya prömiyerini yapacak olması... Türk sineması için çok önemli bir adım. Başarılı yönetmenler Mahmut Fazıl Coşkun, 'Anons' isimli filmi ile Emre Yeksan ise 'Yuva' ile festival kapsamında yarışacak. Sonuç ne olursa olsun, Türk filmlerinin Venedik gibi köklü ve güçlü festivallerde olması büyük gurur.