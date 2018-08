Bayram Rotamız: ‘Mandıra filozofu’nun mekanı çökertme

Kurban Bayramı için geri sayım başladı, tatilin dokuz güne uzamasıyla hem aileler, hem de tatile gitmek isteyenler mutlu çünkü her ikisini yapabilmek için de bol bol vakit var. Ege ve Akdeniz'e doğru akın akın insan dün ve bugün yola çıktı bile. Peki ya tatilini hâlâ planlamamış olan bizler ne yapacağız? Pek kimselerin bilmediği ama bir kere gitseniz müdavimi olacağınız türden bir cennet koya gitmeye ne dersiniz? Ama önce Bodrum'a gelmeniz gerekiyor. Bodrum'a 80 km. uzaklıkta olan 'Mandıra Filozufu' filminin çekildiği eşi benzeri bulunmayan Çökertme Koyu ulaşımı kolay, kafa dinlemelik, huzurun zirvesi, muhteşem deniz, harika yemekler; daha ne ister insan. Yalnız siz gidin sonra da kimselere söylemeyin ki bu güzellik böyle kalsın.



HAKAN ALTUN DA TAŞINDI

Çökertme Koyu'nu ilk keşfim 'Mandıra Filozofu' filmiyle olmuştu, bu yaz ise 'Siz nerede denize giriyorsunuz?' diye sorduğum Bodrumlular'dan aldığım cevaplarla düştüm yollara. Çökertme Koyu'nu keşfedenler arasında başarılı sanatçı Hakan Altun da var. Hatta o keşfettikten hemen sonra bu güzelliğe kayıtsız kalamamış ve deniz kenarında bir ev kiralamış. Taşınma kararı almasında en etkili şey ise 'Mandıra Filozofu' filmi olmuş. Şimdilerde koyda herkes Hakan Altun'un arkadaşlarıyla iskelede müthiş müzikler yaptığından bahsediyor ve keşke konserleri olmasa da gitmese, hep burada şarkı söylese diyorlar.



ÇEKİM YERİ ZİYARETİ

Çökertme'ye Bodrum'dan çıkınca Mumcular sapağından giriyorsunuz, Mazı tabelasını takip ediyorsunuz, yol biraz virajlı ama inanın o yolu çekmeye değiyor. İnsan kendini İtalya'da bir sahil kasabasında gibi hissediyor öyle modern, tatil anlayışınız; gösterişten ziyade, mavi yolculuğu sevenlerin gecelediği, 'Ruhumu dinlendireyim, aynı dili konuştuğum insanlar olsun iki sohbet edeyim' diyenlerin yeri ise burayı keşfettiğinize hiç pişman olmayacaksınız. Uzun sahili, yan yana dizilmiş restoranları, sanat galerisi, tahta iskeleleri, 'Mandıra Filozofu' çekim yeri ziyareti derken gün doyamadan bitiyor. Koyun sonunda 'Mandıra Filozofu'nun çekim mekanı hâlâ ziyaret için duruyor, sahildeki küçük teknelere rica edince sizi 10 lira kar��ılığında filmin çekildiği yere götürüyorlar. Set ziyaretinden sonra en sondaki restoran olan 'İhtiyar Balıkçı'ya gittik. Dört genç kuzen işletiyor burayı, hepsi üniversite mezunu dedelerinin yerini şahane değerlendirmişler, her misafirle tek tek ilgileniyorlar. Balıkçının gündüz beach'i akşam ise şahane atmosferde yemekleri var. Bütün gün sakince kitap okuduk, bol bol yüzdük ama esas yaşanması gereken mesele keyiften ölmek dedikleri akşam saatlerinde başlıyor. Tam gün batımı bütün mavi yolculukta olanlar teknelerinden iniyor, yemek için iskeleye geliyor. Herkes güneşten yanmış, yanaklar kıpkırmızı ve en önemlisi herkes gülüyor.



GÜN BATIMINDA HAYAL KURMAK

Çökertme Koyu'nda gün batımı yürüyüşü yapmak da çok keyifli. Ben koyun diğer sonuna kadar güneşin o turuncu renginin muhteşemliğinde yürüdüm. Yürüyüşte uğradıklarım arasında en güzeli sanat galerisi ve otantik doğal ürünlerin olduğu Gelin Dostlar butiği oldu. Yürüyüşte Çökertme'nin yerlileriyle de tanıştım. Teyzeler 'Otur çay ikram edelim' diyorlar, "Akşam kalmak istesem nerede kalabilirim?" diyorum, "Bizde kal" diyorlar öyle sıcaklar öyle samimiler, "Bak tavuklarıma, bak begonvillerime" diye tanıtıyorlar koydaki şahane dünyalarını. 'Sizde kalamam otel istiyorum, arkadaşlarıma önereceğim' diye sorduğumda "Sahilde yer alan İhtiyar Balıkçı'nın yanında yer alan Kaptan İbrahim var. Rose Mary Butik Hotel, Çökertme Butik Hotel, Ende Bungalov Evler, Fesleğenbükü Ahşap Evleri ve Orhan Pansiyonlar var" diyorlar. Kaçış yeri arıyorsanız, mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunsun.



BAYRAMDA BODRUM'DA GİDİLECEK YERLER

'Bayramda Bodrum'da nereye gitmeli?' diyorsanız tavsiyeler benden...



VALERON BODRUM'DA

Mykonos'un en ünlü DJ'i Valeron, ilk kez 22 Ağustos'ta Bodrum'a gidiyor. Cennet Koyu'nda yer alan Mandarin Oriental Bodrum'un içinde yer alan Kai Beach'te müzik tutkunlarının kesinlikle kaçırmaması gereken bir performans sergileyecek.



FUNKY C VE SOLANCHE

Hem DJ performansı, hem canlı müzik arayanlar için; Playa Bitez'de DJ Funky C ve Solanche Küba müziği esintileriyle Bodrum'daki tatilcilere Bayram coşkusunu yaşatacak.



SAIL LOFT

Cool bir mekan arıyorsanız Gündoğan'daki Sail Loft'a uğramalısınız, Mekan, sörf tahtaları arasında hiç kimsenin birbirini umursamadan dans ettiği özgür ruhların buluşma yeri. Bodrum kalabalığından gösterişinden kaçmak için doğru adres.



PEOPLE VE HAZİNE

People ve Hazine'de özel bir program yok. Her günleri bayram yoğunluğunda, coşkuyla geçtiği için şaşırmadık. People'da Deniz Seki, Cenk Eren, Berkay sahnesi kaçmaz, Hazine'de de Özay Bakır. Sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar...