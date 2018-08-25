Zeki müren’in unutulmaz şarkıları sahnede

Bodrum, bayram yorgunluğunu attıktan sonra Zeki Müren'in unutulmaz şarkılarını Murat Karahan'ın sesinden 27 Ağustos akşamı tatilcilerle buluşturacak. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür-sanat alanında da çalışmalara destek veren Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren konserlerine Bodrum'da devam ediyor. Konserler, 27 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Antik Tiyatro, 28 Ağustos'ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek; kaçırmayın.