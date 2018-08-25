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FUNDA KARAYEL
25 Ağustos 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Zeki müren’in unutulmaz şarkıları sahnede

, bayram yorgunluğunu attıktan sonra 'in unutulmaz şarkılarını Murat Karahan'ın sesinden akşamı tatilcilerle buluşturacak. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra kültür-sanat alanında da çalışmalara destek veren Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren konserlerine Bodrum'da devam ediyor. Konserler, 27 Ağustos Pazartesi günü Bodrum Antik Tiyatro, 28 Ağustos'ta ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek; kaçırmayın.

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