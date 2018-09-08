Azmak suyuyla havuz keyfi

2010'da 'sakin kent' ilan edilen Akyaka, şimdilerde sadece kitesurf'cülerin değil, gezginlerin de uğrak yeri... Bu sezon en eğlenceli belde olmaya da aday olan Akyaka'da birçok yeni mekan açılmış. Onlardan biri de Porfavor Restaurant... Mekan, günbatımı partileriyle ünlü. Bilge Öztürk, Türkiye'de kitesurf'ün yaygınlaşmasında büyük paya sahip bir isim. Şimdi de Akyaka'da, Meksikalı bir şefle bir restoran açmış. Kitesurfcüler, saat 18.00-19.00 gibi soluğu Porfavor'da alıyor. Mekan, Azmak nehri kenarında... Restoranın içinde, nehrin buz gibi suyuyla dolu bir havuz var. Günbatımında havuza girip flamingoyla poz vermenizi tavsiye ederim. Akyaka'da müziğin 00.00'da bitmesi, en büyük problemdi. Sadece hafta sonu Çınar Beach'te geceyarısından sonra müzik dinlenebiliyordu. Şimdiyse tüm günler 00.00'dan sonra müzik dinlenebilen Space açıldı. Space, ünlü DJ'lerin performansı ve şahane bahçesiyle, bu sezonun en ilgi gören yerleri arasında.