‘Misafir’i izlemek için 8 neden

1- Yarın savaş çıksa ve öleceğinizi bilseniz ne yaparsınız? Bu sorunun cevabını, filmin tam ortasında bir karı-kocanın konuşmasını izlerken kendinize sorun. Düşündürdüğü ve empati yapmanıza sebep olduğu için bu filmi izleyin.

2- Film, duygu sömürüsünden uzak durarak ele aldığı mülteci meselesini her birimize sorgulatıyor. Eğer son günlerde insani duygularınızı kaybettiyseniz, mutlaka izleyin.

3- Mültecilere karşı önyargınız varsa, onu yıkmak için mutlaka izleyin.

4- Mülteciler hakkında hiçbir fikriniz yoksa, eleştiriniz de olmasın. İlla eleştireceğim diyorsanız, önce 'Misafir'i izleyin, sonra eleştirmeye cesaretiniz olacak mı, mutlaka bir bakın.

5- En büyük dramı kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Onları gördüğünüzde, bir an olsun 'Sınırda başlarına neler geliyor?' diye bir düşünün ve öyle davranın. Sınırda yaşadıklarını görmek için izleyin.

6- İnsanlık dramı nedir, bir kez daha tanık olmak için izleyin.

7- Muhteşem bir çocuk oyuncu performansı görmek için izleyin ve bilin ki o çocuk, gerçek bir mülteci. Şu anda Yunanistan'daki mülteci kampında kalıyor. 8- Her şeyini kendi yapmış güçlü bir kadına destek olmak için 'Misafir'i izleyin ve izletin. Yönetmen Andaç Haznedaroğlu, bu filmi çekerek Türk sinemasına büyük katkı sağlamış, Türk halkı da filmi izleyerek ve eşine dostuna izleterek bunun karşılığını en iyi şekilde vermeli. İyi seyirler...