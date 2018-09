Çağdaş sanatın en iyi örneklerini bir araya getiren 13'üncü Contemporary İstanbul, bu yıl da izdihamla başladı.

Fuar bu yıl en çok; heykelleri, video art'ları ve dijital dokunuşlarıyla konuşulacak. Devrim Erbil'in tüm eserleri, Contemporary tarihi boyunca hep ilk günde satılmıştır.

İlk olarak Erbil'in standına gidiyorum. Kapılar açılalı daha bir saat olmuş ve "Beş eser satıldı" diyorlar. İşte sanatseverlik!

Sırada en çok merak ettiğim eser var: Selfie çeken Herkül...

O ne izdiham; herkes Herkül ile selfie çektirmek için sıraya girmiş.

Her yıl sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan modern Herkül heykeli, bu yıl elinde Samsung Galaxy Note 9 ile selfie çekiyor.

Selfie'yi çektik, "Ee şimdi ne olacak?" diyoruz. "Çekilen kareler, Herkül'ün Instagram hesabı hercules.ist'ten yayınlanacak, takip edin" diyorlar. Sanata dijital dokunuş müthiş bir şey. Herkül'le selfie çekenler arasında; Zeynep Sever Demirel, Engin Altan Düzyatan ve Arzu-Hakan-Hacı Sabancı gibi isimler de vardı.

Galeri Baraz standında sergilenen Herkül heykeli, Contemporary Istanbul'da geniş bir sanat izleyicisi kitlesinin odağı oldu.

Red Art İstanbul'da, Tarkan Güveli'nin dev kitaplıktaki bibloları da en çok ilgi gören eserler arasındaydı ve birçoğu satılmıştı. PG Art Gallery'deki Emre Namyeter eserleri de görülmeye değer. Yine çizgisel hareketler ve renklerin ahengi, Namyeter'in pürüzsüz ve yalın resimleri; en belirgin halleriyle Contemporary'de yerini almış.

Çağatay Odabaş ise resimlerini yaparken filmlerden esinlenmiş.

Eserlerinde yalnızca yedi renk kullanan Odabaş'ın resimlerinde, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Marilyn Monroe; kimi ararsanız var.

Odabaş'ın eserlerini en çok Cem Yılmaz ve Sabancı Kardeşler takip ediyor.

Azade Köker'in, Zilberman Gallery'de sergilenen 'gelin olmuş uçağı'nı kesin görmelisiniz, gerçekten gelin olmuş gidiyor!

Viyana'nın önemli galerilerinden C.A. Contemporary'de;

Ahmet Oran'ın eserlerinin yanı sıra Komet (Gürkan Coşkun), Eduard Angeli, Mireille Binoux, Aron Demetz, Johannes Heuer, Rudolf Rischer ve Florian Süssmayr'ın soyut eserlerini görmenizi tavsiye ederim. Contemporary'yi gezerken, geçtiğimiz yıl gördüğünüz eserlerle karşılaşabilirsiniz.

Özellikle Mark Hachem Galeri, tamamen aynı eserlerle gelmiş. Meşhur dev kibrit heykellerini ve kola kapaklı tabloyu hatırlarsınız.

Başka bir galeride ise; çay poşetleriyle yapılmış tablo ve, Ali Elmacı'nın ezberlediğimiz tekrar işleri karşınıza çıkabilir.



DİJİTAL DOKUNUŞ

Contemporary'de bu yıl, teknolojiden etkilenen sanat eserlerinin sergilendiği Plugin bölümünde 18 sanatçının eseri yer alıyor.

Hepsi de görülmeye değer. Hilton İstanbul Bomonti'nin Contemporary'ye özel hazırlanan Hisler ve Hafızalar: Bomonti projesi, İstanbul'un en dikkat çekici noktalarından biri olan Bomonti semtine odaklanıyor.

Murat Dürüm'ün objektifiyle form bulan eserleri incelerken, kulaklığınızı takıp fotoğrafların duygu dolu hikayelerini dinleyebilirsiniz. Bir otel odasının düşündürdüğü kavramlardan yola çıkarak hazırlanan Blue Hotel-Every Room is Lonely sergisine ise Conrad İstanbul Bosphorus evsahipliği yapıyor. Hem otel odasını gezebiliyor, hem de eserleri inceleyebiliyorsunuz.

Contemporary İstanbul, geçen yıl online bilet platformu Mobilet ile anlaşmıştı. Bu yıl en çok kimlerin bilet aldığını sordum. Fuar katılımcılarının yüzde 62'si kadın, yüzde 70'i 18-24 yaş aralığındaymış. Her üç kişiden biri ise öğrenci...