‘Turkish’i dondurma’ için Avustralya kasabası kuruldu

Yeni sezonda beni en heyecanlandıran filmlerden biri 'Turkish'i Dondurma'. Tarihin sayfaları arasında yerini almış gerçek hayat hikayelerini beyazperdeye taşıyan Dijital Sanatlar Yapımevi; bu kez 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatını sinemaya uyarlıyor. Başrolünde Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp'un oynadığı filmin seti için 7 bin metrekarelik Avustralya kasabası kurulmuş. Seyirciyi hem ağlatacak, hem de güldürecek olan filmin bazı sahnelerini izleme şansım oldu; görüntüler olağanüstü, müthiş bir görsel şölen. 'Turkish'i Dondurma'; biri dondurmacı (Ali Atay), diğeri deveci olan (Erkan Kolçak Köstendil) iki arkadaşın yaşam mücadelesini konu ediyor. Köstendil ve Atay'ın İngilizce konuşmaları, hatta konuşamamaları gerçekten görülmeye değer. Öyle eğlenceliler ki; bir yandan güldürüyorlar, diğer yandan savaşın ne kadar kötü bir şey olduğu mesajını en can alıcı sahnelerle veriyorlar. Şebnem Bozoklu, bu filmde oynamasının nedenini şöyle anlatıyor: "Benim için her zaman senaryo önceliklidir. Hikayeyi seversem oynarım. Ama bu filmde rol almamın daha kişisel bir sebebi var. Kısa bir süre önce babamı kaybettim. Babamla son gecemizde kendisine bu filmin hikayesini anlatmıştım, senaryosu üzerinde uzun uzun konuşmuştuk. Babam, 'Şebnem, işlerine hiç karışmam biliyorsun ama bu filmde oynamanı çok istiyorum. Lütfen benim için oyna' dedi. 20 gün sonra da babamı kaybettik." 'Turkish'i Dondurma, 2019 Mart ayında vizyonda.



ARABALI VAPURDA ÇAYCILIK YAPAN 'AYZEK'İN MACERASI

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve oynadığı 'KaraKomik Filmler', dört filmden oluşan bir seri olarak yola çıktı. Birbirinden bağımsız senaryolara sahip olan filmlerin ilk bölümü, 'Kaçamak' ve '2 Arada' filmlerinden oluşuyor. İstanbul ve Bodrum'da çekilen 'Kaçamak', dört arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları konu ediyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur'un tatile çıkan dört arkadaşı canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi 'Alpay'a hayat veriyor. Film ekibi, geçtiğimiz Eylül ortasında ise '2 Arada'nın çekimlerine başladı. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz arabalı vapurda çaycı olarak görev yapan 'Ayzek' karakterini canlandırıyor. Ekip, İDO'nun desteğiyle kendilerine tahsis edilen arabalı vapurda iki haftalık bir çalışmayla çekimleri tamamladı. Yılmaz'a; Zafer Algöz ve Ozan Güven eşlik ediyor. Cem Yılmaz, 'Kara Komik Filmler'in; 'Hokkobaz' ve 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmlerini sevenleri çok mutlu edeceğini söylemişti. Biraz daha dramatik ve acıklı karakterler varmış bu yeni filmlerde. Bu arada Yılmaz'ın ilk filmi 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın da 20'nci yılı. "Kara Komik Filmler, 'Her Şey Çok Güzel Olacak'a çok yakın" diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Benim ilk filmim, Ömer Vargı'nın da yönetmen olarak ilk filmiydi. Kusurlu ama içeriği ve niyeti iyi bir yapımdı. Seyircisini bulan ve devamlı izlenen, ana akım seyircinin de ilgilendiği bir filmdi. Ama benimle hiç ilişkili değilmiş gibi şeyler okuyorum. Sanki filmin içinde geçerken bana bir gömlek giydirmişler ve ben 'Altan'ı oynamışım gibi davrananlar oluyor bazen."