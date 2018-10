Yeteneği engel tanımıyor ayaklarıyla gitar çalıyor

Son yıllarda dünyanın her yerinde farklı ve yaratıcı festivaller yapılmaya başladı. Özellikle farkındalık yaratanların sayısının çoğalması umut verici. Örneğin Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali; tüm dünyadan engelli sanatçıları kar amacı gütmeden bir araya getiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festival; engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat çekmeyi, çözüm platformları sunmak, farkındalık yaratmayı, azim ve umutla her şeyin mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği işbirliğiyle yürütülen festivale bu yıl 19 farklı ülkeden, engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 100 sanatçı katılacak. Festival bu yıl, Türk tarihinin en ünlü halk ozanı Aşık Veysel Anısına 11-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu anlamlı festivalde Porto Rikolu efsanevi şarkıcı ve gitar virtüözü Jose Feliciano ile Down Sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, kolları olmayan, ayakları ile gitar çalan San Diego doğumlu yetenek Mark Goffeney de katılıyor. Mark Goffeney'ye festival hakkindaki düşüncelerini ve ayaklarıyla gitar çalmayı nasıl öğrendiğini sordum. Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Goffeney, "Bu, bizim Türkiye'ye ikinci ziyaretimiz. Daha önce hiç böyle bir onur ve misafirperverlikle tedavi edilmedim. Big Toe grubu olarak Türk halkını çok seviyor ve sizlerle evrensel müzik dilini paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. Genç yetenek, ayaklarıyla gitar çalmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Babam, iş yerinden kırık bir gitar getirdi. İlk gerçek enstrümanımdı. Bir komşum bana elleriyle ne yaptığını gösterdi ve ben aynısını ayak parmaklarımla yaptım. Bir müzik mağazasına klasik gitar dersleri almaya gittim. İlk dersimde öğretmenim önce güldü, sonra benden özür diledi."



NETFLİX MÜZİKLERİNDE TÜRK İMZASI

Antalya Film Forum kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, müzikleriyle birçok filmi ve diziyi zirveye taşıyan Murat Evgin'den müjdeli haberi aldım... Evgin, Netflix Amerika'da müzikleri yayınlanacak ilk Türk besteci olacakmış. Ünlü müzisyen, Netflix Amerika'da yayınlanacak tarihi dizi 'Myths & Monsters'ın müziklerine imza atmış. Bu dizi için epik tarzda müzikler besteleyen Evgin, "Ezgilerimiz yabancı yapımlara da hizmet edecek. Türk bestecileri adına güzel bir adım. Devamının geleceğine inanıyorum" diyor. 'Myhts & Monsters', yeni sezonda Netflix Amerika ve Netflix Kanada'da yayında olacak.