Yeni komedyenler Demirkol’un izinde

Bir insanın komedyen olup olmayacağını 10 dakika içinde anlayabilir misiniz? Yurt dışında komedi kulüplerinde sıkça yapılan ve şahane yeteneklerin keşfedildiği bir etkinlik var. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde ilk kez BKM Mutfak'ta izledim. Açık Mikrofon, her çarşamba BKM Mutfak'ta kendini sahnede denemek isteyen gençlerin 10 dakikalık performanslarını sergiledikleri bir etkinlik. Gençlerin 'Bakın benim komedi yeteneğime', 'Beni keşfedin' diyebilme şansı yakaladığı müthiş bir yer. Komedi unsuru taşıyan videolarla başvurulan Açık Mikrofon'da, bugüne kadar yeteneğini göstermek için sahneye çıkan birçok amatör komedyenin profesyonel olduğunu öğreniyorum. Tek kişilik gösterisine bilet bulunmayan, yılın yeteneği Doğu Demirkol da Açık Mikrofon'da keşfedilen isimlerden... Ayrıca Cem İşçiler, Alper Ustagil, Onur Gökçek, Yusuf Bilal Altıntaş, Tuna Kalınsaz, Oktay Kaya, Pınar Fidan, Gözde Karakaya, Doğan Tunçel ve Emrecan Çalışkan gibi komedi dünyasına hızlı giriş yapan yeni isimler de var.



10 DAKİKALIK ŞOV

Normalde moderatörlüğünü Cem İşçiler'in yaptığı Açık Mikrofon'da, benim gittiğim gün Cem yoktu, onun yerine Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak'ın moderatörü Cihan Talay vardı. Cihan, ilk komedyenin 10 dakikalık süresini başlattı. "Kanada'dan, Doğu Demirkol nasıl olunur diye geldim" diyerek samimi bir giriş yaptı gelecek vâdeden bir komedyen... Burada tavladı beni ancak fazla güldüremeden sahneden indi. Diğer performans, Emrecan Çalışkan'ındı. Emrecan o kadar doğal ki, her hareketi güldürüyor. 'Kim bu?' diye araştırdığımda; Eser Yenenler'in TV şovunda çalıştığını öğrendim. Eser, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2. Kuşak'a da yeni isimler önermişti. Şimdi Açık Mikrofon'a birçok ismi yönlendiriyor. Başka komedyenler gibi 'Aman destek olmayalım, önümüze geçerler, bizi tanımazlar' egosu yok, valla bravo. Emrecan'ı da mutlaka izlemelisiniz derim.



'KORELİ CEM YILMAZ'IM'

Açık Mikrofon'da sahneye çıkan Hidayet de gerek çekik gözleri, gerekse şakalarıyla epey güldürdü. "Kore'den geldim, yeni Cem Yılmaz'ım" dediğinde herkesin gözünden yaş geldi. Kendisiyle dalga geçebilecek özgüvende olan komedyenler, her zaman başarılı olur. Hidayet de bence öyle olacak. Hidayet, 'Organize İşler 2'de kısa ama güzel sahneleri olduğunu da söyledi. Bir de uzun saçları yüzünden sürekli kadın sanılması ve finalde "Bana bayan değil, kadın diyeceksiniz" sözü, büyük alkış aldı.



BURASI YETENEK FABRİKASI

Siz de yeteneğiniz olduğunu düşünüyorsanız, BKM Mutfak'taki Açık Mikrofon yeni komedyenler aramaya devam ediyor. Bir şansınızı deneyin. Cem İşçiler, Alper Ustagil ve Onur Gökçek amatör komedyenken, Açık Mikrofon'a katıldıktan sonra nasıl profesyonel komedyen olduklarını şu sözlerle anlattı: CEM İŞÇİLER: Amatör olarak kendi çapımda gösteriler düzenleyip sahneye çıkarken hep BKM Mutfak'a uğrar, 'Acaba buralarda sahneye çıkmak nasıl bir şeydir?' diye düşünürdüm. BKM Mutfak'ta gün geçtikçe daha farklı yerlerde, daha büyük kalabalıklara karşı oynama şansı veriliyor. ALPER USTAGİL: Burası Türkiye'nin en iyi komedi kulübü ve mizah atölyesi diyebilirim. BKM Mutfak'ta yaptığımız işi geniş kitlelere ulaştırmaya başladık. Düzenli sahne alınca hem tecrübe edinmeye başladım, hem de öz güvenim arttı. BKM Mutfak'ın sektörde çok büyük rolü var. ONUR GÖKÇEK: Burası komedinin mutfağı, tam bir oyuncu, komedyen fabrikası. Bu ülkede yaşayıp bu ülke insanına mizah yapıyorsanız İngiliz mizahı yapamazsınız. Bu ülkede insanların neye güldüğünü bilmelisiniz. Bunu en iyi şekilde BKM Mutfak'ta öğreniyorsunuz.