Yeni kayak rotası arayanlara: Pamporovo

İnsan bir şehri ilk kez ziyaret ediyorsa, içinde garip bir şenlik, bir coşku oluyor. İşte tam da böyle bir ruh haliyle son yıllarda kayakçıların yeni gözdesi Pamporovo'yu THY'nin özel davetiyle keşfetmek için yola çıkıyorum. İlk olarak bir saatlik uçuşla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya ulaşıyoruz. Ardından üç saatlik araba yolculuğuyla Pamporovo'ya varıyoruz. Orlovets Rodop dağlarındaki 80 yıllık kayak geçmişine sahip olan merkez, özellikle Türkler tarafından büyük ilgi görüyor.



BÜTÇEYİ SARSMIYOR

Pamporovo'ya vardığınızda havanın size muhteşem bir torpili oluyor. Yılda 240'tan fazla güneşli gün gören Pamporovo'yu ideal kılan nedenlerden biri de iklimi. Bir diğer etkileyici manzara da Pamporovo'da gökyüzüne değecekmiş gibi duran asırlık çam ağaçları. Ağaçlar sayesinde rüzgardan etkilenmeden kayabiliyorsunuz. Pamporovo'da toplam altı kayak istasyonu, 15 lift bulunuyor. Bir kayakçı için en önemli unsurlar kar kalitesi, pistlerin uzunluğu ve güvenlik; Pamporovo'da geçer notu kesinlikle hak ediyor. Küçük çocuklar için özel bir kayak pisti, ayrıca 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için yarım gün hizmet veren bir kayak yuvası var. Pamporovo'da fiyatlar diğer kayak merkezine göre hesaplı. Kayak kiraları günlük 10, snowbord 14 Euro. liftlerde kullanılan Ski Passler ise 29 Euro. Pamporovo'da yemek içmek de hesaplı. Öğlen yemeğinizi 10 Euro'ya yiyebiliyorsunuz.



Yarım asırlık uçuş serüveni

Bulgaristan'daki gözde kayak merkezlerinden olan Pamporovo, Türk Hava Yolları ile kayağı ulaşılabilir yapmak için çok cazip bir kampanyaya imza attı. Türk Hava Yolları, 1 Şubat'tan itibaren Sofya'ya düzenlenen öğlen seferinde uçak biletini, gidiş dönüş 109 USD'den başlayan fiyatlarla satışa çıkaracak. Şu an haftada 18 sefer Sofya'ya uçan THY, öğle seferleriyle uçuş sayısını artırarak kayakseverlere güzel bir hediye veriyor. Bu arada THY'nin, Sofya'ya 01.11.1966 tarihinden beri uçuş düzenlediğini öğreniyorum. İnanabiliyor musunuz, yarım asırlık bir uçuş serüveni var burada. Bulgaristan'da THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak ile konuştuğumuzda şahane kampanyadan şöyle bahsetti: "THY'nin öğlen seferi ile gelip-giden 10 kişi ve üzeri gruplar için bir kampanya düzenledik. Sofya Havalimanı'ndan Pamporovo'ya transfer ücretsiz. Beş yıldızlı otelde gecelik oda kahvaltı 45 Euro'dan başlıyor. Türk turistlere ski pass biletleri de bedava veriliyor. Altı günlük paket tur alanlara ise kayak ekipmanları ve dersleri ücretsiz."



PAMPOROVO'DA KAYAK DIŞINDA NELER YAPILIR?

Kar turu (Ski-doo)

Şişme kızak ile kayma (Tubbing)

Neptune Winter Home Restaurant'da kuzu çevirme

Sibirya kurdu turları

Kaya tırmanışı

Dağ bisikleti

Aktarcılık ve mantarcılık

Sportif balıkçılık



YAKINLARDA GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER

Shiroka Laka Kasabası

Rozhen

Ulusal Astronomi Gözlemevi

Şelale Kanyonu

Doğal fenomen Çudnite Mostove

Yagodinska Mağarası