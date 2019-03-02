Her yıl nasıl oluyor da bir önceki yıldan daha da teknolojik olabiliyoruz? Hâlâ 3G kullananlar acaba 5G'ye hazır mı? Peki ya gün içinde ne yapacağımızı gösteren akıllı aynaya, piyano çalan robotlara, katlanabilir telefonlara ya da yapay zekalı diş fırçasına hazır mıyız? İşte tüm bu soruların cevabını bulmak için İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress)'indeyim.

Oral-B'nin davetiyle katıldığım fuarda, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, geliştirdikleri tüm yenilikleri ve gelecek vizyonlarını tanıttı. Bu fuar; sadece bir yenilik, icatlar veya cihazlar meselesi değil; tamamen hayatımızın merkezine yerleşen akıllı teknolojilerin, alışkanlıklarımızı ne kadar değiştirdiğinin resmini ortaya koyuyordu.

Peki MWC 2019'da neler tanıtıldı?

Yeni telefon ve cihazlar ne kadar iyiydi? Hangilerine ilk görüşte aşık olduk? Hepsini sizin için tek tek listeledim.



Diş fırçasından azar yedim

Bir diş fırçası düşünün; size hangi dişinizi az fırçaladığınızı, üst dişlere yaptığınız torpilin yanlış olduğunu, alt dişleri ihmal etmemeniz gerektiğini söylüyor. Diş bakımı markası Oral-B'nin, yeni yapay zeka özellikli diş fırçası Genius X'ten bahsediyorum.

Fuarda Bluetooth yardımı ile diş fırçam ve telefonum arasında bağlantı kuruyorum ve dişlerimi fırçalamaya başlıyorum. İki dakikada hangi dişime baskı uyguladığımı, toplam diş fırçalama süremin ne kadar az olduğunu yüzüme vurdu ve utandırdı beni.

İnsanın aklına bir diş fırçası tarafından azarlanacağı hiç gelir miydi?

Üstelik her gününüzü kaydettiği için haftalık, aylık, yıllık raporla çıkıyor karşınıza.

Kimi zaman sinirleniyor, "Dişin çürümek üzere, diş doktoruna git çabuk" diyor.

Diş doktorlarının işini de kolaylaştırıyor, tüm diş doktorları toplanıp ne kadar teşekkür etse az, tabii biz de.

'Abartıyorsun' diyenler olacaktır ancak şirketin küresel marka direktörü Stephen Squire de "Oral-B, insanların günlük ağız bakım rutinlerinin bir parçası olarak evde sağlık taraması yapmasını sağlayan, teşhisi ve korumayı mümkün kılacak gerçek zamanlı geribildirim sunan bir gelecek hayal ediyor" diyor.



Türk şirketlerin yenilikleri

Türk şirketler Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikleriyle dikkat çekti. Yerli akıllı telefon üreticileri Vestel ve General Mobile, son modellerini tanıttı. İş Bankası, müşteri deneyimini Google ile zenginleştirdiğini duyurdu. Netaş ise dünyaya açılma hedefini ilan etti. 29 yerli şirketle kongreye katılan İTO, bu şirketlere kendilerini dünyaya tanıtma imkanı sundu.



Bu robotlar herkesi işsiz bırakacak

Mobil Dünya Kongresi'nde en ilgi gören teknolojik şaheserler robotlardı. Innfos tarafından geliştirilen bu robotlardan biri meyve suyu servisi yapıyor, diğeri piyano çalıyor. Şarkı söyleyip dans edenler bile var. Bu akıllı robotlarının ev işleri, kafeler ve sağlık hizmetlerinde yayılması bekleniyor ancak müzisyenleri de işsiz bırakacak gibi görünüyor. Teknoloji yazarımız Timur Sırt, "XR-1 bu yönde önemli bir adım olarak görülüyor" diyor.