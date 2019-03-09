Hakko gerçek bir disiplin örneği sandal en heyecanlıları

17 yıl sonra tekrar kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, Nisan’da Amerika’da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor. Takım çok iddialı: İlk 10’a niye kalmayalım!

Onlar, bu ülkenin medarı iftiharları. Tam 17 yıl sonra hayata geçirilen Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı olarak Nisan'da Amerika Aspen'de düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Kim mi onlar? Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani gibi küçük yaşlarından beri kayağa gönül vermiş millilerimiz. Gerçekten müthişler, ahenkle dans ederek şov yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Uludağ'daki kamplarında antrenmanlarını izlerken onlara hem saygı, hem de büyük hayranlık duydum. Takım kaptanı Cem Hakko gerçek bir disiplin örneği, takım ruhu ve motivasyonu yüksek. Mustafa Sandal, en heyecanlıları; grubun sinerjisinin artmasında büyük rol oynuyor.



'TAHTA KAŞIĞI ALMAYALIM...'



Türkiye'de kayak sporunun gelişmesi adına birçok yatırım yapan Doruk Kaya ise şöyle konuşuyor: "Başta şampiyonada son üçe kalanlara verilen tahta kaşığı almayalım yeter' diyorduk. Şimdi 'İlk 10'a niye kalmayalım' diyoruz. Her geçen gün iddiamız daha da artıyor." Gerisini onlardan dinleyin...



DORUK KAYA (KAYA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ/ MİLLİ KAYAKÇI



'FUTBOLA TAKILI KALMAYALIM KAYAĞI DA DESTEKLEYELİM'

- Aile olarak 30 yıldır kayak sporunun içindeyiz. Hem Kartalkaya'da, hem Uludağ'da kayak otelleri işletiyoruz. Çocukluğumdan beri pistlerdeyim, fena kayakçı değilim. Türk bayrağını üzerinizde taşımak farklı bir his. Hepimiz çok iddialıyız. - Bu takımda olma amaçlarımdan biri; bundan sonraki yıllarda da potansiyel yarışçı olabilecek gençlerin bulunup milli takım olarak Aspen'e gönderilmesini sağlamak. Türkiye Kayak Federasyonu ile okullara duyuru yaptık. Herkes kendi senkronize kayak takımını kuracak. Takılmışız futbola; tamam futbol önemli ama bu tip amatör sporlar da desteklenmeli.



CEM HAKKO (MİLLİ TAKIM KAPTANI)



'MİLLİ FORMAYI TAŞIMAK BÜYÜK MUTLULUK'

Tunç (Taşdemir) Hoca, "Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı'nı yeniden kuralım, kayak sporuna da katkımız olur" dedi. Fikir çok hoşuma gitti. Takım 17 yıl sonra tekrar kuruldu. Şampiyona için çok çalışıyoruz. Takım sekiz kişiden oluşuyor, üç koreografi çıkarmamız lazım. Belli tehlikeler var, çarpışmalar olabiliyor. Bir kişi hata yaparsa tüm takım etkileniyor. Önümüzdeki günlerde Fransız ve Japon takımlarını da yöneten yabancı bir antrenörle çalışacağız.



'ÇIĞ EKİBİYLE ÇALIŞTIM'

- 5 yaşından beri kayakla iç içeyim. Üniversitede Avrupa dağlarında çığ ekibiyle çalıştım. Türkiye'de 15 sene Karadam Yarışları'nı organize ettim. Dünya Kayak Şampiyonu Carole Montillet ve Cecile Magnin ile kişiye özel kayak tasarımları yapan CT SKIS adında bir marka yarattık. - Kayakla büyümüş biri olarak milli formayı taşımaktan büyük onur duyuyorum. Türk bayrağını taşımak büyük mutluluk. Geleceğin kayak şampiyonalarına Türk sporcular yollamayı ve spora olan tutkuyu artırmayı hedefliyoruz.



MUSTAFA SANDAL (MİLLİ KAYAKÇI)



'B PLANIM KAYAK HOCASI OLMAKTI'

- 7 yaşımdan beri kayakla iç içeyim. Müzik olmasa B planım kayak hocası olmaktı. İsviçre'de okurken Alpler'de kaymadığım dağ kalmadı. Hayalim, çocuklara örnek bir milli kayakçı olmaktı. Oğlum Yaman da kayağa meraklı. Milli formayı giydiğim andan beri sıçrama yaptı, şu anda milli takım seçmeleri için antrenman yapıyor. "İleriki nesilleri motive etmek istiyoruz" diyoruz ya, bunun etkisini kendi oğlumda gördüm. - Kampta Tunç Hoca'yla teleskiden çıkarken sohbete dalmışız, düştük, kendimizi darmaduman şekilde bulduk. Dışarıdan estetik görünüyor ama ciddi disiplin istiyor.Bireysel egolara da yer yok. - Takım için şarkı besteliyorum. Bütün dünya takımları bir şarkıyı tercih ederek yarışacaklar ama biz kendi müziğimizle yarışacağız.



ENDER ALKOÇLAR (MİLLİ TAKIM GENEL DIREKTÖRÜ)



'ŞANLI BAYRAĞIMIZI ABD'DE DALGALANDIRMAK BÜYÜK ONUR'

- Kayak, bu takımdaki herkesin hayatının çok önemli bir parçası. Doğa, kar, kayak; benim doğup büyüdüğüm denklem. - 2 yaşında Uludağ'da, doğada kaymaya başladım. 5 yaşında ilk birinciliğimi aldım ve senelerce yarıştım. Bu yaşımda hâlâ performans kaymaya çalışıyorum ve milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum. Şanlı bayrağımızı kayak sporunda Amerika'da dalgalandırmak ayrı bir mutluluk olacak. Bu hislerin ticaretle, kariyerle bağlantısı yok. Benimkisi tamamen amatör spor ruhu.



MARKA DEĞERIMIZ BÜYÜK



- TUNÇ TAŞDEMIR: "Kendi kültürümüzü tüm dünyaya yansıtmak istiyoruz."

- DR. METIN POLAT: "Takımın hedefi, kayak sporuna ilgiyi artırmak. Bunu da başaracağımıza eminim."

- ÜSTÜN ÖZBEY: "Kayağa olan bağım, iş hayatımda hep daha iyiye ulaşmam için bana destek oldu."

- DOÇ. DR. FATIH KIYICI: "Kayak; ruh-beden sağlığı için mükemmel bir araç."

- ÇETIN ŞIRVANI: "Senkronize Kayak Milli Takımı, Türk kayağı için büyük marka değeri taşıyor."

- ATAKAN ALAFTARGIL: "Palandöken'de karda doğdum, karda büyüdüm. 2002 Salt Lake Kış Olimpiyatları'na katılarak hayatımın en büyük gururunu yaşadım.

- ARIF ALAFTARGIL: "Türkiye'yi 188 kez temsil ettim. Ama hiçbir duygu şu anki heyecanın yerine geçemez."



NİSAN'DA AMERİKA'DA ŞOV YAPACAKLAR



Sekiz kişiden oluşan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında üç farklı koreografiyle şov yapacak.