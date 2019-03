Dronelar, yani uzaktan kumandalı, insansız hava araçları artık neredeyse hayatımızın merkezinde; parkta, sahilde, maç çekimlerinde, polis istihbaratında, dizilerde ve filmlerde... Ancak bilinmeyen bir gerçek var; her hava çekimini dronelar yapmıyor. Son dönemde sinema dünyasının en çok konuşulan filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın muhteşem hava çekimlerinin de dronelarla çekildiği söyleniyor.

Üzgünüm ama yanlış bilgi.

Hatırlarsanız; 2005'te çekilen ilk 'Organize İşler', ülkemizde hava çekimlerine farklı bir boyut getirmişti.

Bu filmin tüm hava çekimleri drone ile değil, helikopter ile yapılmıştı. O dönem Fransa'dan getirilen özel bir sistem ile sarsıntısız çekilen görüntüler ile İstanbul farklı açılardan görüntülenmişti. Bu ilk filmin görüntü yönetmenliğini ve hava çekimlerini Uğur İçbak üstlenmişti.

2018 yazında ikincisi çekilen filmde ise hava çekimlerinin büyük çoğunluğu, Shotover K-1 denilen çok daha ileri bir teknoloji ile yine helikopterden gerçekleştirildi.

Örnek vermek gerekirse; filmin başındaki kesintisiz 360 derece İstanbul görüntüsü, gündüzden geceye geçiş ve çatıdan içeri giriş çekimleri; İçbak ve ekibi tarafından yapıldı.

Filmde kullanılan sistem; şu an için dünyanın en gelişmiş helikopter çekim sistemi. Dünyada sadece 16 adet olan sistemin biri İçbak'ta bulunuyor.



HOLLYWOOD'DAN ÖNCE

Başarılı görüntü yönetmeni İçbak, Holywood'dan önce bu sistemi ülkemize kazandırarak yerli sektörün hizmetine sunmuş.

İçbak tarafından 2013'ten beri ülkemizde hizmette olan bu kamera sistemi ile pek çok reklam filmi, dizi ve yerli-yabancı film çekiliyor.

Dünyanın en ileri hava çekim sisteminin ülkemizde bulunması sayesinde birçok Hollywood filminin çekimleri de Türkiye'de yapılıyor. Bu durum, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda iki Hint filmiyle birlikte Tom Hanks'in oynadığı 'Inferno', 'American Assassin' ve 'Charlie's Angels' filmlerinin hava çekimleri de Türkiye'de gerçekleştirildi.



'HADİ ŞİMDİ SEN DÖNDÜR'

'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın hava çekimlerinin nasıl yapıldığını araştırırken kendimi uçak kullanırken buldum. Şaka değil; merak ettiğim tüm soruların cevabını hava çekimlerinin dehası Uğur İçbak'dan havada aldım. İnanılmaz bir deneyimdi. İçbak'la Hezarfen Havalimanı'nda buluşup kendi uçağıyla havalandık. İçbak, havada çekimlerin nasıl yapıldığını anlatırken bir ara ellerini bırakıp "Sen döndür şimdi uçağı" dedi. Levyeyi sağa yatırdım, uçak yana döndü, korkup sol yapınca düzeldi. Müthiş bir duyguydu.



'İKİ TUTKUM VAR SİNEMA VE UÇMAK'

Uğur İçbak, uçmanın ve sinemanın kendisi için büyük tutku olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: "1985'te hava çekimleri yapmaya başladım, 1987'de ilk pilot lisansımı alarak iki tutkumu birleştirdim. Uzun yıllar helikopter kapısından sarkıp çekim yaptım. 80'lerde tanıştığım rahmetli Mustafa Koç, çocukken defterlerimi süsleyen 'Mister No' karakterinin uçağı Piper Cub'ı satın almıştı. Bu uçağı 1994'te kendisinden çok uygun bir rakama satın aldım. Şu an uçtuğumuz uçak, o uçak!"