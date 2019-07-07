İzleyici sayısı azaldıysa asıl sorumlu kim?

2019’un ilk altı ayında, sinemada izleyici sayısı yarı yarıya azaldı. Kulislerde bunun sorumlusu olarak; filmlerini vizyona sokmayan bazı yapımcılar ile fiyat şişirerek izleyiciyi küstüren Mars Grubu gösteriliyor

Türkiye'de sinemaya gitme oranı 2019'un ilk yarısında yüzde 45.1 azalmışmış. 2019'un ilk yarısında sinemaya giden izleyici sayısı neredeyse yarı yarıya düşmüşmüş. Yahu film yapımcıları ve sinema sahipleri arasında yılın ilk aylarında yaşanan gelir paylaşımı tartışmasından başka sonuç mu bekliyordunuz da bu verileri büyük bir olay gibi paylaşıyorsunuz.

Ülkede sinemaya giden izleyici oranı yüzde 45.1 azaldıysa, Türk sinema salonları 2019'un ilk yarısında izleyenlerin neredeyse yarısını kaybettiyse, bunun sorumlusu filmini vizyona sokmayan yapımcılar olabilir, peki o zaman neden sustunuz?

'Neden kimse filmini vizyona sokmuyor?' diye sormayanlar şimdi lütfen sinemaya gitme oranlarından bir zahmet bahsetmesin. Verilerin sorumlusu öncelikle filmini vizyona sokmayanlar, ki çok haklı yanları var, ikinci bu duruma sessiz kalanlar. Verilerinizi yasayı bekleyerek filmini vizyona sokmayan yapımcılara özelden iletebilirsiniz, daha samimi ve bir duruşu olur.

Tablonun böyle olacağı aylar öncesinden belliyken bu şaşırma hali şovdan başka bir şey değil. Kimse kusura bakmasın ama yine sinemayı oturduğunuz yerden kurtarıyorsunuz.

Yazmaktan usandım ama yine yazıyorum; Mars sinemaları hem halkı, hem de sinemacıları kandırırken Türk sinemasının bitişinin hazırlandığı zaman neredeydiniz?

Peki ya koskoca sinema sanatını peynir, deodorant arasına koyup hediye ettikleri zaman? Sinema izleyicisi düşmüşmüş... Bak bak bak şova bak...



'SİHİRLİ ANNEM' YILLAR SONRA BEYAZPERDEDE



Bundan yıllar önce 'Betüş ve ailesinin sihirli dünyası beyazperdeye taşınıyor' diye bir haber çıkmıştı, ne sevinmiştik. İşte o haber nihayet gerçek oluyor.

Senaryosunu Gamze Özer'in yazdığı film, 10 Ocak 2020'de sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yapacağı filmin çekimleri 'Konuşan Hayvanlar' filminin seti biter bitmez başlayacak. Nevra Serezli dışında çekirdek kadronun aynen korunup korunmayacağı henüz netlik kazanmış değil ama İnci Türkay'sız, Şahap Sayılgan'sız bir film olmaz. 'Sihirli Annem', çok doğru ve verdiği mesajlar yerini bulan bir işti. Umarım beyazperde de öyle olur, merakla vizyon gününü bekliyoruz.



YILAN GİBİ YILAN ONUR BÜYÜKTOPÇU



Bazı filmler vardır, izlerken evcil hayvan dostlarımız nasıl bu kadar iyi oynatılabildi diye düşünürüz. İşte o hayvanların başrolde devleştiği bir film daha vizyona girmek için gün sayıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı 'Konuşan Hayvanlar'dan bahsediyorum.

Başarılı oyuncu ve sunucu Ebru Akel, iki yıl aradan sonra setlere geri dönmüş, tam da ruhuna uygun bir film bulmuş. Filmde asabi, bir o kadar da renkli bir karakter olan 'Şaheste'yi canlandıran Akel, rolüyle ilgili "Senaryoyu okuduğumda çocukların ve hayvanların saf, mutlu, eğlenceli dünyalarında 'Şaheste'nin anti karakter olması ilgimi çekti. Ona hem sinirleneceksiniz, hem de onu çok seveceksiniz" diyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde çekimleri süren ve 7'den 70'e herkese hayvan sevgisini aşılayacak film, hem öğretici, hem de seyir zevki yüksek oyuncuları barındırıyor. Onlardan en merak ettiğim isim bir yılanı seslendiren Onur Büyüktopçu. Yılan seslendirmenin nasıl bir his olduğu konusundan büyük geyikler, capsler ortaya çıkacaktır ve eminim Büyüktopçu çok başarılı bir yılan olmuştur.