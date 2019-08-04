Mezarlıktan Sergen Yalçın çıkıyor

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Serkan Dağlı'nın bir sosyete cenazesinden esinlenerek yazdığı haftanın iddialı komedisi 'Ölü Yatırım', bu hafta aralıksız gülmek isteyenleri sinema salonlarına çağırıyor. Filmde iki kardeş 'Ferit' ile 'Kerem', babalarının mirasına sahip olmak için bir mezarlıkta çalışmayı kabul ediyorlar ama başlarına gelmeyen de kalmıyor.

Film, son zamanlarda izlediğim yeni, özgün, zekice yazılmış ve çok komik senaryolardan birine sahip. 'Ölü Yatırım', popüler kültüre yönelik matrak mizah duygusuyla değil de düşündürücü sahneleriyle öne çıkıyor. Aksiyon açısından da tatmin edici bir film. Aksiyon sahneleri gerilim oluşturmaktan ziyade güldürüyor. Kuşun cenaze sahnesi ve inovasyonu yüksek mezarlık sahnesi çok başarılı. Öykü Çelik'in canlandırdığı hayalet karakterin Anıl Çelik ile diyalogları çok güldürüyor. Kurgusu müziğiyle öne çıkan sahnelerden bir diğeri de iki kardeşin dans ettiği sahneler; dans etme emri veren de beyazperdenin ağır ablası Nursel Köse. Filmde, karakterlerin anormalliklerini gerçekçi bir dünyayla iç içe geçtiği haliyle görüyoruz, bu da ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu arada mezarlıkta karşınıza çıkacak Sergen Yalçın'a bayılacaksınız.



SİNEMALARDA 'HIZLI VE ÖFKELİ' ZAMANI

'Hızlı ve Öfkeli' serisinin spin-off filmi 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' bu hafta sinemalarda. Sinema dünyasının şu günlerde en çok konuştuğu konu da devam filminin gecikmesine sebep olan 'Spin Off'a ilginin nasıl olacağı ve gişeyi garanti gören yapımcıların yüzünün gülüp gülmeyeceği.

'Hızlı ve Öfkeli' gibi gişede rekor kırmış, tüm dünyada 5 milyar doların üstünde gişe hasılatı elde etmiş bir filmin 2021 yılına kadar bu dahil 3 yeni 'Hızlı ve Öfkeli' filmle daha karşımıza çıkacak olması herkesi bir hayli düşündürdü. 'Paul Walker olmadan Hızlı ve Öfkeli nasıl olur?' diyenler büyük çoğunlukta.

Meraklı hayranlarını bir yana bırakırsak, 'Hızlı ve Öfkeli' deyince herkesin aklına aşağı yukarı hep aynı fotoğraflar gelir: Paul Walker'un arabasını son sürat kullanıp trenin önünden geçtiği o müthiş sahne... Gelin görün ki hikaye şimdi bambaşka yere evrildi. 'Spin Off' fikri ne kadar doğruydu? Bunu ilerleyen günlerde bekleyip göreceğiz. Ana seri 10'uncu filmle son bulacağı için hikaye yan hikayelerle devam ettiriliyor. Gerçi yapımcı 10 fikrini değiştirecek mi, onu da zaman gösterecek.



UNUTULMAZ İKİLİ

'Hızlı ve Öfkeli' serisinden tanıdığımız 'Luke Hobbs' ve 'Deckard Shaw' karakterlerine odaklanacak filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisi üstleniyor. Bu ikili, sinemanın unutulmaz en hızlı ikilisi, ona hiç şüphe yok. Filmin konusu ise şöyle: Kanun adamı 'Hobbs', Amerikan Diplomatik Güvenlik Hizmeti'ne son derece sadık biridir. 'Shaw' ise kanun tanımayan eski bir İngiliz askeri operasyon üyesidir. Bilindiği üzere iki karakter daha önce birbirlerinin işini bitirmeye çalışmıştı. Ancak filmin kötü kahramanı 'Brixton' ortaya çıktığı zaman, ikilimiz iş birliği yapmak zorunda kalacak. Ve bu mücadelede 'Hobbs' ve Shaw'a 'Hattie Shaw' yardım edecek. Bakalım David Leitch imzalı film eski filmlerden daha çok sevilecek mi?