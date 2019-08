2020 takviminde kadınların zarafeti ve kırılganlığı öne çıkıyor

1964 yılından bu yana dünyanın en önemli sanat olaylarından biri olarak anılmak hiç kolay değil. Üzerine yüzlerce belgesel ve televizyon programı yapıldı. Her biri en çok satanlar listesinde uzun süre kalan çeşitli biyografik kitaplar yayınlandı. O denli büyük bir sanatsal değere sahip oldu ki, dünyanın en büyük müzayedelerinde satış rekorları kırmayı başardı. Pirelli'nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminden bahsediyorum...

İşte bu efsane takvimin 2020 çekimlerine tanık olmak için Paris'e doğru yola çıkıyorum. Dünyanın en ünlü takvimi, son 45 yılda olduğu gibi gelecekte de efsane olmakta kararlı. Öte yandan başarısı, fotoğraf sanatını temel çıkış noktası alması ve kadınların değişen rollerini modern bir tarzda yansıtmasında saklı.



'JULIET'İ ARAMAK'

Setten içeri girdiğimde ilk göze çarpan bu yılın muazzam konsepti oluyor. İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından hazırlanan 2020 edisyonunun teması; 'Juliet'i aramak'. Ünlü fotoğrafçının, farklı kültür ve ülkelerin aktrislerinin ve şarkıcılarının yer aldığı projesi, ilhamını Shakespeare dramasıyla sevgi, güç, gençlik ve güzelliğin kesişiminden alıyor. Roversi'nin çektiği her kare, kadın figürünün zarafetini ve kırılganlığını öne çıkarıyor. 2020

Takvimi'ndeki yalın ve doğal görüntülerde 'Juliet'in derin ve gizli dünyası resmediliyor



9 ÜNLÜ JULIET

Usta fotoğrafçı Paolo Roversi, 'Juliet' rolünü yorumlaması için dokuz kişiyi seçti. Bu kişiler arasında; İngiliz aktrisler Claire Foy, Mia Goth ve Emma Watson, Amerikan aktrisler Indya Moore, Yara Shahidi ve Kristen Stewart, Çinli şarkıcı Chris Lee, İspanyol şarkıcı Rosalia ve Fransız- İtalyan sanatçı Stella Roversi bulunuyor.



'TÜRKİYE HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER DUYUYORUM'

Fotoğraflarında kadınların ruhunu ortaya koyan efsane fotoğrafçı Paolo Roversi ile 2020 Pirelli Takvimi çekimlerini konuştuk...

Nasıldı çekimler?

Çok güzel, mükemmel geçti, bir kısmını gördünüz. Sizce de öyle değil mi?

Gerçekten de öyleydi. Takvimin teması neden 'Juliet'i aramak'?

Juliet bir rüya ve herkes Juliet'ini arıyor. Ben de hâlâ Juliet'imi arıyorum, hayatım boyunca da arayacağım.

Juliet'lere nasıl karar verdiniz?

Hiç kolay bir cast süreci olmadı. Aşk ve hayali en iyi şekilde yansıtacak farklı kişilere ihtiyaç vardı. İyi seçimler yaptığımızı düşünüyorum. Hepsi o kadar profesyonel ve naifti ki. Ortak noktaları çok çalışkan olmaları.



HAYALLERİM GERÇEK OLDU

Fotoğraflarınızda vermek istediğiniz mesaj ne?

Shakespeare ve aşk. Ben bir fotoğraf çekerken başka bir hayata ve başka bir dünyaya dokunduğumu hissediyorum.

Hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Birçoğunu gerçekleştirdiğim için şanslıyım, Pirelli de onlardan biriydi.

Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hiç gelmedim ama fikrim yok diyemeyeceğim. Çünkü güzel şeyler duyuyorum ülkenizle ilgili. Bir gün mutlaka gelmek isterim.