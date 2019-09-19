Ne mutlu ki ülkemiz, son yıllarda düzenlediği önemli ve prestijli organizasyonlarla sporun merkezi haline geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te gerçekleşen FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC)

11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, buna en güzel örnek.

Bu rallinin ülkemizde yapılıyor olmasının değeri çok büyük. Öyle dev bir organizasyon ki; ben de görmeden, yaşamadan inanın farkında değildim. O yüzden ısrarla 'Daha çok sahip çıkılmayı ve teşvik edilmeyi hak ediyor' diyorum.

Bir kere takvimde yer almak, ülkemiz için uluslararası bir prestij kaynağı ve müthiş bir vizyon. Ayrıca çok ciddi oranda da ülke tanıtımına destek sağlıyor, bu sene sadece ralli için 70 bin turist gelmiş. 19 ülkeden gelen 102 sporcuyu söylemedim bile daha. İşte tüm bunlar için en büyük takdiri ve teşekkürü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)

Onursal Başkanı Serkan Yazıcı hak ediyor. Nefes kesen yarışlar, onun sayesinde ülkemize en güzel hediye.

Gelelim bu yılki yarışların nasıl geçtiğine... FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu katılımıyla tarihinin en unutulmaz yarışlarına sahne oldu bu yıl. Yalan değil, kimsenin tahmini tutmadı, sürprizlerle doluydu.



TANAK'LILARA ALKIŞ

İlk gün Ula etabındayız, dağın tepesi telefon falan çekmiyor;

VIP alanda diğer ülkelerin taraftarlarıyla beraber arabaların geçmesini bekliyoruz. Start veriliyor, arabalar sırayla tozu dumana katarak geçip gidiyor.

VIP alanda bir coşku yaşanıyor, alkış kopuyor. 'Ne oluyor?' diyorum, "Tanak geçiyor' diye çığlık atıyorlar. Neredeyse tüm ülkesi, Estonyalı Ott Tanak'ı desteklemek için Marmaris'e gelmiş, şahaneler. Tanak geçiyor geçmesine de, her yer toz duman, yine göz gözü görmüyor.

O arada ülkemizdeki etapların çoğunun Avrupa etabıyla yarışacak nitelikte olduğunu öğreniyorum. Öte yandan ralli için gelen turistler de, pilotlar da etaplardaki panoramik görüntülere bayılmışlar.

Zorlu virajlar, epik zıplamalar, sansasyonel kayışlar, adrenalin tavan...

Hepsi bu yılki nefes kesen FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda gerçekleşti işte. Tabii ki Sebastien Ogier, Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen, Tanak gibi pilotları izlemiş olmak, benim gözümde en az F1 kadar değerli.

Böylesine dev bir organizasyonun bu kadar başarılı ve kusursuz bir şekilde hayata geçiyor olmasında TOSFED'in payı büyük. Tabii yeni başkan Eren Üçlertoprağı'nın da.

Eren 35 yaşında, rallide birçok başarının sahibi olmuş, aynı zamanda avukat. Genel kurulda 168 delegenin 109'unun oyunu alarak TOSFED'in en genç başkanı seçilmiş. İşte bu ralli onun da ilk sınavıydı ve o başarıyla verdi sınavını.

Uyumuyor, saatler öncesinden gelip etaplara bakıyor, yardımcılarıyla oturup konuşuyor, tartışıyor, çözüyor...

En önemlisi, her şeyden haberi var. Gerçekten hiç kolay bir iş başarmadılar; o yüzden bravo genç başkan.

Bu arada FIA Başkanı Jean Todt da 2019 WRC Türkiye Rallisi'ni takip etmek için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Marmaris'e geldi. Sezon içerisinde yapılan uluslararası FIA organizasyonlarında dahi nadir gördüğümüz başkan Todt, belli ki Marmaris'i ve Serkan Yazıcı'yı çok seviyor. Dilerim bu yılki ralli diğer büyük organizasyonların Türkiye'ye getirilmesinin önünü açar, F1 haberlerini de yakın zamanda alırız.



ÇEVRE DOSTU RALLİ

Ralli boyunca en heyecanlı ve gözlerinin içi parlayan isim de TOSFED Başkanvekili Nisa Ersoy'du. Yarışı takip ederken "Eskiden o koltukta oturan biri olarak ne hissediyorsun?" diye sorduğumda, "Çok acayip bir duygu, bu çok başka bir tutku" dedi. Bu arada rallide, geçen yıl 22.5 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırmışlar; bu yıl daha da çevreci olacaklarını öğrendim.

Öyle güzel tesadüf ki; 15 Eylül Dünya Çevre Günü rallinin de son günüydü.