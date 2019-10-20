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FUNDA KARAYEL
20 Ekim 2019, Pazar FUNDA KARAYEL

Demirkubuz, yıllarca eleştirdiği festivale jüri başkanı oldu

Hayat ne garip değil mi, yıllarca eleştirdiğin festivallere gün geliyor başkan oluyorsun. Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Zeki Demizkubuz'dan bahsediyorum... 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56. Altın Portakal Film Festivali'nin, iki yıl aradan sonra geri dönen 'nın jüri başkanı Demirkubuz oldu. Yönetmenin bugüne kadar Antalya Film Festivali hakkında söylediklerinden kitap olur. Kendisine tutarsız açıklamalarından ötürü örnek sinemacı ödülü vermek gerekir. Neden mi?

'FİLMİMİ GÖNDERMEYECEĞİM'
Ünlü yönetmenin daha önceki şu açıklamasını unutmadık: "Ödül alsam da almasam da değişen bir şey yok. Artık bu konuya kafa patlatmıyorum, göndermeyeceğim. Bizde sinemacılar henüz birbirlerini değerlendirecek gibi değil. Bu nedenle jüri, sinemacı olmayan insanlardan yapılabilir belki..." Demirkubuz, bir diğer açıklamasında da şunları söylemişti: "Festivallere film vermek istemememin iki nedeni var. Birincisi, bu konuda kibirli biri olmam. Gıcık olduğum insanların filmlerimi değerlendirmesine, muhakeme etmesine sinir oluyorum. Bence iyi yapıyorum. İnsanın böyle prensiplerinin olması güzel." Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl; Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', 'Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar' ve 'Biz', 'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve 'ın 'Aşk, Büyü, vs.' adlı filmleri yarışacak. Bu ekip, Demirkubuz'a geçmişte söylediklerini hatırlatsa sonuna kadar haklı. Hele aralarında Demirkubuz zamanı filmini beraber yarıştıran ya da jüride yer alan varsa. Unutmadan; Adana Film Festivali'nde jüri başkanı olan , zamanında Ümit Ünal'ın jüri başkanlığında yarışan filminin ödül alamamasının intikamını almıştı. Ünal'ın filmi 'Sofra Sırları', festivalden ödülsüz dönmüştü. Dilerim 'Aşk, Büyü, vs.' ödüllü olur.

48 FİLM ANKARA'DA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR
Herkesin eşit bir şekilde kültürel hayata katılımını hedefleyen Engelsiz Filmler Festivali 'da sinemaseverlerle buluşuyor. 48 filmin yer aldığı festivalde Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim başta olmak üzere 10 tematik başlık var. Bitmedi, deneyimi de Ankara'da! Programda bu yıl Kanada, Arjantin ve İngiltere'den üç proje yer alıyor. Kalina Bertin'ın bipolaritenin dünyasına davet eden Manik VR Manic VR; epilepsi nöbetleriyle mücadele eden Jane Gauntlett'in Kendimle Dans / In My Shoes: Dancing with Myself ve tekerlekli sandalye kullanan bir kadını anlatan 120 Cm: Kör Randevu / 4 Feet: Blind Date adlı projeler, sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimlenebilecek. Filmler; sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor.

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