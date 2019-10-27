'Acıların Kadını' Bergen'in hayat hikayesinin beyaz perdeye aktarılacağı bir süredir gündemde.

Ancak bu şahane projenin iptal edildiğiyle ilgili haberler çıkmıştı. Aldığım duyumlara göre bu haberler yalan çünkü 'Müslüm' filminin ekibi senaryoyu yenilemiş ve filmi çekmek için harekete geçmişler bile.

'Müslüm' ekibi denilince aklınıza hemen Mustafa Uslu gelmesin. Uslu'ya 'Müslüm' filminin hikayesi ve proje tasarımını götüren Mine Şengöz ve jenerikte isimleri bile yazmayan, galaya davet edilmeyen, hakları yenen ekipten bahsediyorum.

Prof. Dr. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, müzik tarihçisi Murat Meriç, senarist Yıldız Bayazıt, psikiyatr Cemal Dindar'dan oluşan ekip;

Bergen senaryosunu tamamladı.

Şimdi sete girecekleri günü bekliyorlar. Dilerim yolculukları 'Müslüm'e benzemez ve doğru insanlarla çalışarak hak ettikleri başarıya ulaşırlar. Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı Bergen'in hikayesini ve Sarıkaya'nın performansını merakla bekliyoruz.



Sinemanın ustalarıyla uzaktan eğitim

Hollywood yıldızlarıyla yapılan uzaktan sertifika sistemi, Türkiye'de de başarılı bir şekilde uygulanmak için hazır. Anadolu Üniversitesi, yeni bir araştırma projesiyle bir ilke daha imza attı. 'Şimdi sıra sende' mottosu altında 'Ustasından Öğren' başlığında Film Yapımı e-Sertifika Programları geliştirildi. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak. Yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler, TV ve sinema sektöründe yer alabilecek. Programda Kıvanç Baruönü; yönetmenlik, Pelin Ekinci Kaya; film yapımcılığı, Burak Aksak; senaryo yazımı, Uğur İçbak; görüntü yönetmenliği, Deniz Göktürk Kobanbay; sanat yönetmenliği ve dekor, Suzan Kardeş; saç ve makyaj tasarımı, Emre Erdem; afiş fotoğrafçılığı ve film afişi tasarımı, Gülümser Gürtunca; kostüm tasarımı, Levent İntepe; ses tasarımı, Ömer Özgür; film müziği, Çağrı Türkkan ise kurgu konularında ders verecek.



Vizyon önerisi: 'Cinayet Süsü'

'Bugün hangi filmi izlesek?' diye düşünenler 'Cinayet Süsü' filmine biletini alabilir. Ali Atay'ın yönettiği filmde; cinayet büro ekibinin bir cinayet vakasını çözmeye çalışmasına tanık oluyoruz. Ancak ekip, bu cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne gelen cinayetler işleri zorlaştırıyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması herkesi cinnetin eşiğine getiriyor. 'Cinayet Süsü' filmiyle birlikte usta oyuncu Uğur Yücel'in de beyaz perdeye dönüşüne tanık olacağız. Yücel, filmde 'Başkomiser Emin'e hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Mert Denizmen ve Feyyaz Yiğit de var.

