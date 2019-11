Türkiye'nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdiden konser listenizi hazırlayın, sonra 'Duymadım haberim yok, kaçırdım' olmasın. Bu yılın yıldız isimleri arasında Kenan Doğulu, Teoman, Haluk Levent, Ceza, Kalben, Gaye Su Akyol gibi isimler var. Ayrıca fizy İstanbul Müzik Haftası, müzikseverlerin yıllardır severek takip ettiği isimlerin yanı sıra genç ve ses getiren isimlere de programında yer vermeye özen gösteriyor.

Daha ne olsun; bu festival kaçmaz.



Adımlarınızla fayda sağlayın

Yarın düzenlenecek olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda TESYEV yararına koşmaya ne dersiniz... Neden biliyor musunuz? Engelli çocuklarımızın evlerinden çıkmalarına, özgüvenli olmalarına, engelli olmayanlarla eşit şartlarda yaşam sürmelerine destek olmak için. İnanın attığınız her adım desteklerinizle anlam kazanacak.



Gomez'in son klibi telefonla çekildi

Hem sosyal hayatımızın, hem de işimizin merkezi haline gelen teknoloji dünyasında öyle heyecan verici gelişmeler oluyor ki... En son iPhone ile çekilen şahane bir klip izledik mesela. Selena Gomez'in ayrılıkla ilgili yeni şarkısı 'Lose You To Love Me'nin klibi, renk kalitesi ve yeni kamera özelliklerinin performansıyla 'Her klip iPhone ile çekilse keşke' dedirtti. Gomez'in yayınladığı yeni müzik videosu gündemi değiştirdi bile. 'Şimdi kimler iPhone ile klip çekecek?' diye merakla bekliyoruz.

Cihazın kamera özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse... Modelin arkasında, her biri 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş ve telefoto kameralar yer alıyor.

Mobil fotoğrafçılıkta Deep Fusion ile etkileyici sonuçlar alabileceğiniz cihazın hem ön, hem de arka kamerası 60 fps'de 4K videolar kaydedebiliyor. Optik görüntü stabilizasyonu sayesinde ek ekipman olmadan da olabildiğince sarsıntısız sonuçlar alabileceğiniz modelde, sinematik video stabilizasyonuna da yer veriliyor.

Sinematik video stabilizasyonu, en iyi yeniliklerden biri bence; sinemacıların gözü aydın olsun.



HERKESE BÖYLE RAKİP

Samsung, iPhone 11'lerin yakaladığı satış başarısından son derece mutlu.

İnsan rakibinin başarısından da mutlu olmalı. Neden mi? Çünkü belki beraber çalışırsınız. Samsung'un uzun yıllardır Apple ile çalıştığını ve şirketin iPhone akıllı telefonları için panel üretiminde bulunduğunu biliyor muydunuz? iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan OLED panellerin yüzde 90'ı Samsung Display'in üretim bandından çıkarken, tüketicilerden gelen iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max talepleri, kuşkusuz Samsung'u da mutlu ediyor. Herkese böyle rakip, böyle güzel iş birliği...