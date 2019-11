Bir anne düşünün... Kızını zorluklarla büyütüp, okutan, öğretmen olduğunu gördüğünde, gururlanan...

İşte o annenin 25 yaşındaki güzeller güzeli evladı, iş yerinde uğradığı mobbingten dolayı intihar ediyor. İnanabiliyor musunuz buna! Gaziantep'te yaşayan Türkçe öğretmeni Saadet, altı katlı binanın en üst katından kendini aşağıya atmadan önce sosyal medya üzerinden mobbinge uğradığını açık açık yazıyor. Gerçekten çok acı... 'Her sektörde var olan fakat görmezden gelinen mobbing, çalışanların kabusu olmaya devam ediyor' demek kadar basit değil bu yaşanan. Öte yandan bunun sözleşmeyle, şartlarla, politikayla ilgisi yok, bu tamamen insan olamama meselesi. Halden anlamayan bir yöneticiniz varsa hayatınız zindan olur, mücadele etmek zorundasınız.

Tükendiğiniz zaman da sorun sizin sorununuzdur, 'Psikolojik tedavi görün' tavrıyla karşılaşırsınız.

Böyle intiharlara sebep olacak kadar kötü insanlara peki neden kimse 'dur' demiyor.

Mobbing neden bir suç gibi görülmüyor?

Yöneticiye başarılı diye her şeyi yapabileceği yönünde bir yetki verilmemeli çünkü başarı, kimseye insanlıktan çıkma hakkını vermiyor. İşe alımlarda da mobbing sevdalıları, okul derecelerinden, ödüllerden çok insanlık testlerine de tabi tutulmalı. Sevdalıları diyorum çünkü mobbingten zevk alıyorlar, biliyorum.



Kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi

Günümüzde kadınların hayatlarını, bedenlerini korumak için her an öz savunmaya ihtiyaçları var. Ne mutlu ki onların kendilerini korumalarına destek veren yerler var. Bunlardan biri de kick boks şampiyonu Onur Teker ve profesyonel Muay Thai antrenörü Yakup Güçlü'nün kurucusu olduğu Marte Fighing Community. Mekanda kadınlara ücretsiz dövüş sanatı dersi veriyorlar. İki ay başlangıç, iki ay orta seviyede ders alan kadınlar, bu sürede kendilerini savunmaya hazır hale geliyor.



'Charlie'nin Melekleri'ne Türk dokunuşu

Tüm zamanların en sevilen serilerinden biri olan 'Charlie'nin Melekleri'nin merakla beklenen son filminde Türk dokunuşlarının olduğunu biliyor muydunuz? Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska ve Elizabeth Banks'in başrollerini paylaştığı filmde Türk tasarımcı Tuğba Kuzudere Yorgancığlu'nun markası Tukutukum'un yeni koleksiyonundan bir fular kullanılıyor. İstanbul'da çekilen görüntülerde Elizabeth Banks'in yakasındaki fular, daha nice başarılara imza atacak yetenekli Tuğba'nın eseri. Bu arada film, 29 Kasım 2019'da vizyona girecek.



Oyuncakları sergi oldu

Başarılı oyuncu Zeynep Özyağcılar, her yıl tüm yazını ailesiyle Türkbükü'ndeki evlerinde geçiriyor. Kendisi tam bir deniz kızı, sudan çıkmaz. Öyle güzel bir proje yapmış ki. Yazın gittiği plajda çöp toplarken bulduğu taşlardan, deniz kabuklarından tasarımlar yapmış. Tasarımları, Balat'taki Artlocalist'te sergiliyor. Özetle; Zeynep'in tüm yaz oynadığı oyuncaklardan, hayal dünyasından şahane bir sergi çıkmış ortaya.