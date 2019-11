Karlar ülkesi 2’ yetişkinlere de hitap ediyor

Merakla beklenen 'Karlar Ülkesi' kahramanları, altı yıl aradan sonra tüm sinemaseverleri Kuzey'in büyülü ormanlarında yeni bir maceraya davet ediyor. Çocuğu olan herkesin bu davete çoktan hazır olduğunu biliyoruz ancak film bu kez sadece çocukları değil, yetişkinleri de mutlu edecek türden. 'Anna' karakterine sesiyle hayat veren Kristen Bell'in de söylediğine göre daha çok yetişkinlere hitap eden 'Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) konusu şöyle: Elsa neden sihirli güçlerle doğduğu sorusunun peşine düşüyor. Bu durum, krallığını tehdit ediyor. İlk filmde 'Elsa', güçlerinin dünyaya fazla gelmesinden korkuyordu. İkincisinde ise güçlerinin yeterli gelmesini umut ediyor. Serinin ilk filmi, 2013 yılına damgasını vurmuş ve En İyi Animasyon ile En İyi Orijinal Şarkı kategorilerinde Akademi ödüllerine layık görülmüştü. Gişede ise 1 milyar doların üzerinde bir hasılata imza atmıştı. Bence yine yeni bir rekora hazır olun!



TÜRKLER NEW YORK'A ÇIKARMA YAPACAK

ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmek üzere 70 yıldır ABD'de faaliyet gösteren, Türk Amerikan Cemiyeti'nin düzenlediği 17. New York Türk Filmleri Festivali, bu yıl da birbirinden genç yetenekli Türk sinemacıları New York'ta ağırlayacak. 12-15 Aralık'ta Manhattan'da gerçekleşecek olan festivalin film seçkisinde başarılı oyuncu Alican Yücesoy'un kendi senaryosunu yazıp yönettiği kısa filmi 'Taş' gösterilecek. Film, her şeyin çok tanıdık ve bir o kadar da tuhaf olduğu bir dünyaya Muzaffer adlı bir bebeğin doğmasıyla başlıyor. Onu hikayenin dünyasında diğerlerinden ayıran şey merakıdır. Herkesin olağan akışında devam ettiği bu hayatta basit bir sorunun peşine düşer 'Muzaffer'. Film seçkisinde dikkat çeken 'Green' ise New York'ta yasadışı olarak bulunan 'Samet'in bir akşam ırkçı saldırıya uğramasını ve ardından diğer göçmenlerle kaldığı evden kovulmasını anlatıyor. Filmin hikayesini Mustafa Kaymak, senaryosunu Suzanne Andrews Correa yazdı. Correa aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. 'Green'in başrollerini ise dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de de rol alan Erol Afşin ve 2014 Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Ödülü'nü kazanan Aziz Çapkurt paylaşıyor.



BERLİN'DEN SONRA...

Yılın merakla beklenen yapımlarından Burak Çevik filmi 'Aidiyet', 17. New York Türk Filmleri Festivali'nde de gösterilecek. 25 yaşındaki Burak Çevik'in dünya prömiyerini 69. Berlin Film Festivali'nde yaptığı, öte yandan Londra'da düzenlenen Open City'de kendisine Uluslararası Yeni Yetenek Ödülü'nü kazandıran filminin New York'tan nasıl övgülerle döneceğini çok merak ediyorum.



VİZYON ÖNERİSİ: 'SORRY WE MISSED YOU'

Beyazperdede bu hafta Debbie Honeywood'un performansıyla devleşen, Ken Loach imzalı bir şaheser var. 'Ben Daniel Blake' filmiyle ikinci kez Altın Palmiye kazanan ve birçok başyapıta imza atan usta yönetmen Ken Loach; Paul Laverty'nin kaleme aldığı 'Sorry We Missed You' adlı filminde, yaşadıkları zorluklara rağmen birbirlerine tutunmaya çalışan iki çocuklu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Cannes'da yarışma bölümünde prömiyerini yapan film, en son San Sebastian'da Seyirci Ödülü'nü aldı.