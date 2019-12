Dünya beş büyük sorunla karşı karşıya... İnsanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir bir gezegen olmaya devam edebilmesi için bu beş sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Ne onlar peki? 1- Hava kirliliği ve iklim değişikliği, 2- Ormanların tahrip edilmesi, 3- Türlerin soylarının tükenmesi, 4- Toprak degradasyonu, 5- Aşırı nüfus artışı.

Altıncıyı da ben ekliyorum: İnsan kullanmak. Bu da en önemli sorunlardan biri ve çözülmezse insanların birbirine saygısı önümüzdeki 10 yılda yok olup gidecek. Günümüzde birçok insanı ayıran ama bir o kadar da birçoğunu birleştiren sebeplerden biridir menfaat. 'Herkesin işine yaradığın kadar iyisin şu hayatta' algısı var ya; ne kadar berbat bir duygu öyle değil mi? Sen kendi aklını kullanmazsan başkası gelir kullanır diye mi düşünülüyor bilemiyorum ama ne olacak bu insanoğlunun hırsı ve bu uğurda kullandığı insan sayısının giderek artması? Hayattaki önceliğinizin; karşılıksız iyilik yapmak, insanların duygularına ihanet etmeden dürüst olmak, insan biriktirmek, kalbe dokunmak, toplum yararına çalışmak, güven vermek olması dileğiyle...



ASTRONOT GİBİ ANTRENMAN YAP

Bir astronot gibi antrenman yapmanın nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Üstelik uzaya gitmenize gerek yok. Öyle şanslısınız ki teknoloji ayağınıza kadar geliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile Adidas güzel bir ortaklığa imza attı ve bu ortaklığın ilk ürünü olarak devrim yaratan taban teknolojisine sahip Ultraboost 20'yi çıkardı. Astronotların dayanıklılığından ilham alan marka, koşucuların en yüksek performansa ulaşmalarına yardımcı olacak Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antrenman Yap) isimli özel bir eğitim programı da oluşturdu. İş birliğinin ikinci adımında ise marka, yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Merakla bekliyoruz...



KALORİNİZİ GÖZLEYENLER VAR

'Lokmamı mı sayıyorsun?' cümlesini sıklıkla kullanırız ama kalori sayanı ilk defa duydum. Evet, kaloriniz başkası tarafından gözleniyor ve sayılıyor. Hatta karşılaştırmalı aktivite yarışına bile girebiliyorsunuz. Yine Apple Watch series 5, yine akıllı saat sendromu. Apple Watch sahip olduğu tüm özelliklerle daha sağlıklı bir yaşam için ilham vermeye devam ediyor.

Spiker arkadaşım Merve Toy ile bir yarış başlattık. Aldığımız puanlar günlük olarak sınırlanıyor. Günlük olarak maksimum 600, haftalık olarak da 4 bin 200 puan alabiliyorsunuz. Yarışmayı önde bitirirseniz Apple Watch Aktivite ödüllerini alabiliyorsunuz. Merve'yle ikimiz de iddialıyız. Sporumuzu aksatmıyoruz. Aramızda inanılmaz bir rekabet var. Bu arada saat de arada uyarı yapıyor, mesela 'Merve sporda rakibin dişli, haydi kalk sen de git' diye.