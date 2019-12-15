Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, yine sinema adına gurur verici bir festival deneyimi yaşattı bize. Beş yıldır coşkuyla düzenlenen festival, bu sene çıtayı yükseltmiş. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Çin'den ABD'ye, Singapur'dan Arjantin'e kadar birçok ülkenin filmleri festivalde yer aldı. Osman Sınav başkanlığındaki jürinin üyeleri Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu ile söyleşi için sahnede buluştuk.



'İŞİNİZİ KALPLE YAPIN'

Söyleşide benim en etkilendiğim bölüm; Kerem Alışık'ın Friedrich Nietzsche'den Montaigne'e, Şems'den Özdemir Asaf ve Didem Madak'a kadar birçok önemli düşünür ve şairin sözlerini, öğrencilerle paylaşması oldu.

Alışık, şöyle başladı konuşmasına: "Montaigne 'Başarmak eşittir bilmek, sevmek, çalışmak ve cesaret edebilmek. Sevmek çok önemli bir lütuf. İşinizi kalple yapmanız gerek. Tıpkı Şems'in dediği gibi, kalple yaptığınız her şey mutlaka size geri döner."



Alışık bir öğrencinin "Sadri Alışık'ın oğlu olmak dezavantaj mı, avantaj mı?" sorusuna da çok güzel bir cevap verdi: "Aslında hem avantaj, hem dezavantaj. Tabii ki benim için onur, nimet, şans. Sanatın içine doğmanın avantajı büyük ama insanın kendini kanıtlamak için mücadelesi de çok. Hem zorlu, hem acılı. Ailenin öyle bir ağırlığı var ki onların ayarında olabilmeye çalışmak hiç kolay değil. İster istemez sizi kıyaslıyorlar. Burası aslında bir tez konusu, benim içimde de yara. Üzerimdeki sorumluluklar sayesinde kendime yön vermeyi başardım."

Bu sözlerinin üzerine Kerem Alışık'a bir kez daha hayran oldum çünkü o, soyadını en iyi şekilde yaşatmak için her geçen gün büyük başarılara imza atıyor. Söyleşi bittikten sonra "Hiç susmasanız, hep anlatsanız. Sizden öğreneceğim o kadar çok şey var ki" dedim, o arada bana yılın müjdeli sinema haberini verdi: "Sadri Alışık filmi geliyor, yolda, yaza çekiyoruz." Film, belgesel türünde de olmayacakmış. 'Turist Ömer', 'Ofsayt Osman', 'Ali Baba' ve daha nicesi ile yüzümüzü güldüren, Müjgan'a okuduğu şiirlerde gözlerimizi dolduran adam; yakında beyazperdede olacak. Hele Çolpan İlhan'a olan büyük aşkı; ne çok ağlatır bizi. Şimdiden filmin diğer detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum.



Elçin öğrencileri güldürdü

Festival kapsamında öğrencilerle yapılan söyleşide Kerem Alışık derin sözleriyle öğrencileri etkiledi, hepsi bir dakika bile gözlerini ayırmadan onu dinledi. İrem Helvacıoğlu'nun 'Sen Anlat Karadeniz' dizisindeki efsane karakteri 'Nefes'le ilgili sahne deneyimleri ve kadına yönelik şiddete karşı verdiği mesajları takdir topladı. İrem'in ara ara konuşurken gözleri de doldu. Cansel Elçin'in 'Hatırla Sevgili' dizisine katılma hikayesi ise öğrencileri güldürdü.



'Kitap okumamak suçtur'

Kerem Alışık, öğrencilere Nietzsche'nin sevgilisi Lou Salome'ye gönderdiği mektubu da okudu: "Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin."

Mektubun ardından ise şunları söyledi: "Siz de korkmayın, mücadele edin, sabredin, umudu hiç bırakmayın."

Söyleşinin ilerleyen dakikalarında öğrencilere "Evet biliyorum çok ödev yapıyorsunuz" diye seslenen Alışık, en önemli ödevin hayatı gözlemlemek, kitap okumak, tiyatro ve film izlemek olduğunu söyledi. "Kitap okumamak suçtur" dediğinde ise salonda büyük bir alkış aldı.