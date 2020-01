Berlin’de kadın yönetmen rekoru

20 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 70. Berlin Film Festivali'nin Generation seçkisinde yer alacak filmler açıklandı. Ne mutlu ki yıllardır sektörün cinsiyet eşitsizliği konusunda verdiği mücadele sonuç vermiş görünüyor. Festival seçkisinde bu yıl filmlerin yüzde 58'inin kadın yönetmenlerin imzasını taşıması dikkat çekiyor. Generation bölümünde, kısa ve uzun metraj yapımlardan oluşan toplam 59 film var. 34 farklı ülkeden gelen 59 filmin yüzde 58'inin kadın sinemacıların imzasını taşıması, Berlinale yönetiminin cinsiyet eşitliğini hedefleyen 5050X2020 taahhüdünü yerine getirmek için kayda değer adımlar attığını gösteriyor. Nitekim bu yıl Ortak Yapım Marketi'nde de kadın sinemacıların oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmış ve böylece Ortak Yapım Marketi'nin 17 yıllık tarihinde bir ilk yaşanmıştı.



SAYLAK'IN PROJESİ

Öte yandan ülke sinemamız için umut verici bir haber de Berlin Film Festivali Ortak Yapım Marketi'ne Onur Saylak'ın yapım aşamasındaki ikinci uzun metraj filminin seçilmesi oldu. Emmy ödülünden sonra Saylak, artık her uluslararası platformda adından başarıyla bahsettireceğe benziyor.



VİZYON ÖNERİSİ: 'MACERACI YÜZGEÇLER'

Minika'nın beyaz perdeye aktarılan çizgi dizisi 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri' bu hafta ailecek izlenecek en doğru alternatif. Çizgi dizi, televizyon ekranlarından çıkıp büyük ekrana geçiş yaparken, 9 yaşındaki barbunya balığı 'Biba' ve arkadaşlarını da beraberinde getiriyor. Boğaz'ın altında yaşayan 'Biba' ve dostlarının denizin üstünde yaşayanların hayatından pek farkı yok gibi. Arkadaşları 'Çupa', 'Tuti', 'Babu', 'Taka Hamsi' ve 'Denizkızı Alesta' ile oyun oynarken diğer yandan birçok şey öğrenen 'Biba', kitap okumayı çok seviyor ve tıpkı diğer çocuklar gibi okula gidiyor. Diğer yandan da 'Biba', arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'ın altında eşsiz maceralar yaşıyor. Filmde İstanbul Boğazı'nı, Kız Kulesi'ni, simit yiyen martıları sıklıkla göreceğiz. 'Biba' ve dostlarının dünyasına bir kez daha konuk olacağız ama bu kez robotlardan Osman Hamdi Bey'in tablolarına, yedi farklı hikaye beyaz perdeye konuk olacak.



STAR WARS FANLARI YÖNETMEN BEĞENMİYOR

Star Wars evreninde yeni karakterler ve yeni maceralarla yola nasıl devam edileceği herkesin merak konusu. En son 'Thor: Ragnarok' ile tanıdığımız ve 'The Mandalorian'ın bazı bölümlerinin yönetmenliğine imza atan Taika Waititi, bir Star Wars filmi geliştirmek üzere anlaşma imzalamış. Son olarak Akademi'de boy gösteren Jojo Rabbit'le anlaşan yönetmene, fanları büyük tepki gösterdi. Hayranları "Waititi Star Wars filmi çekmesin" dedi.



SAVAŞ SAHNELERİ ÇOK ZAYIF KALMIŞ

2020'nin en merak edilen projelerinden 'Rise of Empires: Ottoman'ın sadece Türkiye'de değil, globalde de ses getirmesi bekleniyor. Yapımın merkezinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi yer alıyor ama savaş sahneleri çok zayıf çekilmiş. İstanbul'un fethi, çok büyük bir olay. Tüm dünyada merak uyandıracak bir yapımın destansı olmayan savaş sahneleri, tarihteki bu başarıyı yok sayıyor. Hele o sahnelerde müziğin dozunu artırmaları sanki 'Biz de biliyoruz hatamızı, müzikle idare edin bu sahneleri' der gibi. Ama oyunculuklar son derece başarılı. Belgeselin tarih danışmanlarının fikirlerine ve açıklamalarına yer verdiği kısımlara da bayıldım. Hikayedeki kurgu ne kadar doğruysa, savaş sahneleri de o kadar üzerine fazla düşünülmeden çekilmiş.