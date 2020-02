'Ahlat Ağacı' , 'Ölümlü Dünya', bu hafta da 'Bayi Toplantısı' filmindeki performansıyla çok konuşulan Doğu Demirkol'un filmlerini ve stand-up şovunu izlemediyseniz çok şey kaçırdınız demektir. Geçtiğimiz günlerde şovunu beşinci kez izledim. 'Beş kez aynı gösteriyi niye izledin?' diye şaşırmayın, çünkü bu sayı 500'e kadar da çıkabilir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre; ne kadar çok gülersen o kadar uzun yaşarsın. Uzmanlar; kahkahalarla gülmenin ağrıları azalttığını, stresi törpülediğini, kalbi güçlendirdiğini ve kasları gevşettiğini söylüyor. Tüm bunları sağladığı için gösteri sonrası Doğu'ya teşekkür ettim.



KENDİNE HAS

Peki, Doğu neden bu kadar başarılı? Çünkü kimseye benzemiyor; kendine has şakaları, şivesi ve doğallığı var. Her gösterisinde farklı bir şakası üzerine düşündürüyor insanı. Örneğin zengin sohbetleri kısmı. Mütevazı bir hayatı olan Doğu'nun zenginlerle yaşadıklarından iyi bir komedi filmi olur. Business'ta uçarken yaşadıkları, yapımcı Cemal Okan ile yaptığı havyar sohbetleri ve Rolex saatle ilgili tespitleri gözünüzden yaş getirebilir. Doğu Demirkol kolundaki saatin sahte olduğunu söylediğinde Yapımcı Timur Savcı şöyle bir tepki vermiş: "Kendine olan saygını yitirmemek için hiçbir şeyi sahte kullanma Doğu'cuğum." Doğu içinden "Kendime o kadar para verecek kadar saygı duymuyorum ki" diyerek ekliyor: "Zaten dünyada Rolex kullananların yüzde 90'ı sahtesini takıyor."



TURNEYE ÇIKIYOR

Doğu'nun bu tespiti sonrasında etrafıma bakıp bir araştırdığımda gerçekten kollardaki Rolex'lerin çoğunlukta sahte olduğunu fark ettim. Bu arada Doğu kaçırmamanız gereken bu zengin sohbetleriyle ayağınıza kadar geliyor; Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine turneye gidiyor. Filmi 'Bayi Toplantısı'nı da kesin izleyin.



Sahtesi nasıl anlaşılır?

Rolex'in sahtesini anlamanız aslında çok da kolay değil, mutlaka klipsini ve saat ayarlama mekanizmasını test etmeniz gerekiyor. Mesela Rolex takan kişiye "Saatine bakabilir miyim, çok güzelmiş" dedikten sonra saatin mekanizmasına bakabilirsiniz. Kurma pozisyonuna getirildiğinde yelkovan saat yönüne değil, ters yöne çevriliyorsa sahte. Orijinal Rolex'te yelkovan saat yönünde hareket eder.



'Kafanız mı bozuk gelin düzeltelim!'

Şu günlerde kimi görsem dijital platformlardaki tüm dizileri bitirmiş, yenisinin arayışında. Benim önerim Vodafone TV'ye çekilen dokuz bölümlük 'Kafa Doktoru' adlı komedi.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ozan Özcan'ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı dizide; "Kafanız mı bozuk, gelin düzeltelim" düşüncesinden yola çıkılmış. Dizide daralmış ruhlar, yorulmuş beyinler, kırılgan kalpler, sıkılgan hayatlar ele alınıyor. Meçhul psikolog Kafa Doktoru, memleketin bütün kafası bozukların derdine derman olmaya çalışıyor.

Mahalle arası, merdivenaltı bir psikoloji kliniğinde geçen ve her sosyoekonomik gruptan sıkıntıları olan hastaları kabul eden 'Kafa Doktoru', Bakırköy Mazhar Osman'da başlayan kariyerini çok farklı bir noktaya taşıyor.



Kültür-sanatın yeni buluşma yeri

Çağdaş sanatın İstanbul'daki yeni adresi Ferda Art Platform, yeni yetenekli sanatçıları keşfetmeye ve sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Son dönem Çağdaş Türk sanatının 'toplumsal cinsiyet/ kadın kimliği' üstüne özgün işleriyle adından söz ettiren sanatçısı Gülcan Şenyuvalı'nın sergisinde; tuval üzerine akrilik, yağlı boya, kara kalem ve dikiş uygulamalarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sıra dışı 24 eseri var. Sergiyi 12

Mart'a kadar Ferda Art Platform Nişantaşı Ralli Apartmanı'nda görebilirsiniz.