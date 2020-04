Pandemi nedeniyle tüm dünyada kapatılan sinema salonlarının ne zaman yeniden açılacağı merakla beklenirken sektörde sinema salonu modellerinin değişeceği konuşuluyor. Örneğin Warner Bros'a ait olan AT&T'nin direktörü John Stankey, sinema salonlarının geleceği hakkındaki sorulara "Sinema salonu modelimiz üzerine yeniden düşünüyoruz. İzleyicilerin pandemi sırasındaki davranışları çerçevesinde hızlı değişimleri yakalayabilmek için çaba sarf ediyoruz. İşletmelerimizde yeni tür normal olanı bulmaya ve kullanmaya odaklandık" şeklinde bir açıklama yaptı. Salgın sona erdiğinde insanların, kalabalık ortamlara girmekten kaçınacakları göz önünde bulundurulduğunda sinema salon sahipleri ve yapım şirketlerinin buna çözüm bulmaları gerektiği kaçınılmaz bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Türkiye'de Mars Group'un Gold Class salonları sosyal mesafeye ne kadar uygun olsa da diğer salonlar için bir çözüm düşünmek gerekli. İlk olarak 'Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sertifikası'nı alıp biletleri gişeden değil online sistemden satılması, sinema girişinde ateş ölçülmesi, belki koltukların arasına pleksi seperatör koymak ya da birer sıra, üçer koltuk boşluk bırakılması faydalı olabilir. Mısırcı yerine de herkesin kendi mısırını alabileceği bir mekanizma hayata geçse böyle sosyal izolasyona uygun yeni model sinema şekline kimse hayır diyemez. Peki ya sinema salonları açıldı ve 'Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Sertifikası'nı aldı diyelim, bu yaz sete çıkacak sinema filmlerinin yapım şirketleri ne yapmalı?

EKİBE TEST YAPILMALI

Eğer ki sete çıkacak sinema filmlerinde, tüm ekibi sağlık testinden geçirme imkanı olabilirse karantinada korkusuz, sağlıklı bir çekim gerçekleştirilebilir. Tabii şu an için salgın bittiğinde sinemalar açılsa bile herhangi bir izleyicinin sinemaya gitmek isteyip istemeyeceği, ne öngörülüyor ne de tahmin ediliyor. İlerleyen süreçte hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz hafta yazdığım 'Tenet' filminin dijital platformda mı yoksa beyazperdede mi izleyiciyle buluşacağı bilinmiyordu. Bu hafta usta yönetmen Christropher Nolan'ın merakla beklenen filmi için kesin olarak sinemalarda gösterime sunulacağı Warner Bros tarafından açıklandı. Eğer sinemalar açılırsa 'Tenet', 17 Temmuz'da, 'Wonder Woman 1984' ise 14 Ağustos'ta beyazperdede olacak.





Karantina önerisi: 'The Last Dance'

Karantina günlerinde izlenecekler listemize en üst sıradan giren Michael Jordan belgeseli 'The Last Dance', Jordan ve Chicago Bulls'un 20 yıl önceki altıncı NBA şampiyonluğuna odaklanıyor. Bulls'un 1997-1998 sezonunun 10 bölümlük belgeselinin ilk iki bölümünü izleyenler, şimdiden diğer bölümler için gün saymaya başladı. 27 Nisan'da üçüncü ve dördüncü bölümleri yayınlanacak belgeselin seyir zevki yüksek ve hızlı kurgusuyla hiç sıkılmadan izliyebiliyorsunuz. Belgesel boyunca Jordan hayranlığınız daha da katlanırken Scottie Pippen'la da duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Belgeselin arşivi oldukça güçlü. Dönemin tanıklarının ifadeleri de Jordan'a dair özel bir bakış açısı sunuyor. 10 saatlik hikayenin belli bir bütünlük içinde izleyiciyle buluşması her ne kadar zor gözükse de Jordan'ın başarılarının en iyi şekilde sıralandığını görüyorsunuz. 'The Last Dance' pazar gününüz için iyi bir seçenek, şimdiden iyi seyirler.